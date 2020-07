Alejandro Sanz.- El guitarrista cordobés afincado en California, José Antonio Rodríguez, lanza su nuevo album, 'McCadden Place'

09/06/2020 Portada del nuevo disco de José Antonio Rodríguez, 'McCadden Place'. CULTURA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA MOON MOOSIC



El guitarrista y compositor cordobés afincado en California, José Antonio Rodríguez, ha lanzado su nuevo álbum 'McCadden Place', en el que rinde homenaje a Alejandro Sanz con una versión flamenca de su gran tema 'No es lo mismo', siendo éste el primer disco que compone en tierras americanas desde que se instaló allí hace ahora dos años.



Según la información facilitada a Europa Press por Moon Moosic, este nuevo álbum contiene el desgarro de la tierra lejana, los amores perdidos y su experiencias en Hollywood, tiñendo de un aire puramente visual las notas de este músico extraordinario quien, ya instalado en la meca del cine, ha creado su propia banda sonora de la experiencia.



Además, ha contado con colaboraciones fabulosas de artistas de renombre, reinterpretando canciones-joya de antaño de una belleza incalculable, como en el meniconado tema de 'No es lo mismo' de Alejandro Sanz; incursiones en nuevos campos musicales, como el rap en 'Macarrón Fly', o en el mundo anglo, como la preciosa interpretación flamenca de 'Tears In Heaven'.



Son también originales nostalgias, que invitan a pasear por la costa de Malibu un día de lluvia en la cinemática 'Isabella', compuesta en el corazón de Hollywood, en su residencia de la calle McCadden Place, que da nombre álbum.



Igualmente, incluye ruidos de fondo, para añadir textura a sus composiciones, como el tráfico de la calle en Sunset Boulevard, o un romanticismo digno de convertirse en un clásico inmediato, como los acordes de 'El Ultimo Beso', donde a bordo de las bellísimas filigranas que se suceden en cascada desde sus cuerdas, te transporta a otro lugar en el tiempo y el espacio.



Se trata de un álbum imprescindible para todo aquél que se declare fan de la música, no sólo por su originalidad, sino también por la brillantez de su ejecución que alcanza en varios momentos una madurez artística digna de un genio.



Producido por el propio José Antonio Rodríguez, co-producido por Cristina Abaroa, Rafa Sardina y Jordi Cristau, 'McCadden Place' cuenta con colaboraciones espectaculares, como la del legendario trompetista de jazz Arturo Sandoval, la guitarrista-compositora brasileña Lari Basilio, el cantautor Inglés John Parr, el guitarrista Jorge Strunz (del dúo Strunz and Farah) y las voces extraordinarias de El Pele, Fosforito, Gian Marco, India Martinez, Miguel Poveda y Pablo López.