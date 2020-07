Alejandro Sanz.- Alejandro Sanz realiza un concierto sorpresa desde el puente de la M-30 que conecta con Moratalaz (Madrid)

05/07/2020 El cantante Alejandro Sanz durante su concierto sorpresa en el puente de la M-30 que conecta Moratalaz con el barrio de La Estrella. CULTURA ESPAÑA EUROPA MADRID AUTONOMÍAS AYUNTAMIENTO DE MADRID



El Ayuntamiento instala una placa homenaje al artista en este lugar simbólico para el y que bautiza como 'Puente del corazón partido'



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El cantante Alejandro Sanz ha realizado este domingo un concierto sorpresa en el puente que conecta el barrio de La Estrella con el de Moratalaz, donde pasó su juventud, y que ahora el Ayuntamiento de la capital ha bautizado con el nombre de 'Puente del corazón partido' en homenaje al artista.



El recital improvisado ha tenido lugar sobre las 21 horas cuando se desvelaba el concierto sorpresa de Sanz, que ya había avisado por la tarde a sus seguidores de que estuvieran pendientes de las redes sociales dado que "iba a pasar algo muy especial y quería compartirlo con ellos".



A su vez, el Consistorio también indicaba en su cuenta de Twitter que a las 21 horas iba a tener lugar una "sorpresa", que a la postre iba a ser la actuación de Alenjandro Sanz, y que se estuviera atentos a las pantallas de Callao City Lights/ Palacio de la Prensa y FNAC, así como las del Estadio Wanda Metropolitano, el Mercado de San Miguel, entre otras.



A esa hora y en ese puente que conecta con Moratalaz, barrio del cantante, aparecía Alejandro Sanz acompañado por el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, la delegada de Cultura, Andrea Levy, el delegado de Economía, Miguel Ángel Redondo, la portavoz orgánica de Más Madrid, Marta Higueras, y la concejala presidenta del distrito de Moratalaz, Almudena Maillo.



El propio Alejandro Sanz y Martínez-Almeida han destapado la placa homenaje al interprete en este puente para a continuación dirigirse a un escenario instalado en este enclave para realizar una breve actuación con su banda (retransmitida por streaming) tras cuatro meses "tan difíciles para todos".



"Es el puente de los sueños donde nos parábamos Carlos (Rufo) y yo donde nos parábamos a soñar que íbamos a ser grandes estrellas de la música y entonces nos parecía imposible pero después con el tiempo hemos descubierto que lo imposible solo tarda un poco más", ha trasladado el músico.



Sanz ha agradecido al Ayuntamiento de Madrid este homenaje a su trayectoria en un lugar especial para él durante su juventud y ha dicho que tras la crisis del coronavirus es "importante" volver a los escenarios aunque sea para tocar tres canciones.



A continuación, el músico ha interpretado tres temas clave de su repertorio: 'Viviendo deprisa' en una versión como originalmente fue concebida, 'Looking for paradise' y 'Corazón partido', precisamente el tema que bautiza a partir de ahora este puente de la M-30.



En redes sociales, el alcalde de Madrid ha querido agradecer a Alejandro Sanz este "magnífico regalo" que ha brindado a la ciudad con esta actuación.



"Hace poco me contó que todo empezó en este puente de la M30, tocando con su guitarra soñando con llenar el Palacio de los Deportes. ¿Y si lo haces otra vez?", ha apuntado en Twitter Martínez-Almeida.