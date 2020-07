Vecinos protestan contra cementerio boliviano por entierros de muertos por covid-19

Cochabamba, Bolivia, 4 Jul 2020 (AFP) - Habitantes de un barrio de la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, protestaron este viernes contra la realización de entierros y cremaciones de fallecidos por covid-19 en el vecindario y exigieron que fueran suspendidos. "Comprendemos a la ciudadanía, mil disculpas, pero es por la salud de nuestro barrio, somos muchos que ya estamos con unos focos de infección respiratoria", señaló el vecino Edson Guzmán, quien participó durante horas en una manifestación en las afueras del cementerio general de la ciudad.En el camposanto, las autoridades municipales y de la gobernación de la región excavaron esta semana fosas para enterrar a 250 fallecidos por coronavirus. La próxima semana tienen previsto cavar 500 más. Las empresas funerarias se quejaron esta semana de que no podían realizar entierros en el lugar, por falta de espacio, y de que tenían que esperar hasta tres días para incinerar los cadáveres, debido a la saturación del único crematorio de la ciudad.Señalaron, además, que hay unos 40 cadáveres de víctimas del coronavirus o casos sospechosos que están en sus casas, sin poder ser enterrados."¡No queremos cremación!", gritaron los manifestantes, que llevaban carteles con mensajes como "No más fosas" y "Rechazamos las fosas comunes, tememos por nuestra salud". El subalcalde de la zona, Andrés Palacios, descartó una expansión del virus desde la necrópolis. El camposanto aplica "las medidas de bioseguridad y, por supuesto, no están en peligro de ninguna manera, por lo contrario, ayudan a la mitigación del avance de la covid", aseguró.El secretario de Gobernabilidad de Cochabamba, Edwin Paredes, pidió a las personas que entendieran el dolor de los parientes que no pueden sepultar a sus seres queridos. "Saben ustedes cómo se sufre, cómo es perder a un ser querido, y en esa condición yo les pido un poco que reflexionen".Horas después, autoridades y vecinos acordaron reunirse la próxima semana, para saber más sobre las medidas de bioseguridad.La región de Cochabamba es la tercera más castigada del país por la covid-19, después de Santa Cruz (este) y Beni (noreste), con 3.836 infectados de 35.528 en toda Bolivia, y 233 fallecidos de 1.271. jac/gma