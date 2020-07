Un "cielo sin fronteras" para los inmigrantes detenidos en Estados Unidos

Fotografía cedida por el proyecto "In Plain Sight" donde aparece una escritura realizada por Cruz Ortiz que dice "La lucha Lives" el miércoles 1 de julio en el cielo de San Antonio, Texas. EFE/Cruz Ortiz/In Plain Sight

Los Ángeles, 3 jul (EFE).- Crecer entre Tijuana (México) y San Diego (EE.UU.) dio a la cantante latina Julieta Venegas una perspectiva única para comprender la realidad de las comunidades fronterizas y los retos que enfrentan los inmigrantes al tratar de llegar a Estados Unidos para tener una vida mejor.

Ella y un total de 80 artistas con diferentes orígenes forman parte de la coalición "In Plain Sight" ("A plena vista"), una iniciativa que pide la abolición de los centros de inmigrantes y de la cultura del encarcelamiento en Estados Unidos, que afecta principalmente a las minorías.

"Es importante generar conciencia de lo qué pasa en los centros de detención y generar sensibilización y empatía por todo lo que sufren los inmigrantes; desde el punto de partida al punto de llegada y todo lo que viene antes y después", señala Venegas en una entrevista a Efe, conectada desde Buenos Aires.

El lugar que la vio crecer, el linde entre Tijuana y San Diego, fue este viernes escenario de una "obra de arte" en el cielo, según los organizadores.

Unas avionetas dibujaron en el cielo un mensaje elegido por Venegas: "No te rindas", escribieron en el aire, para dar esperanza a los detenidos.

Para la artista, el concepto de encarcelar inmigrantes al llegar al país es erróneo. Y lo justifica asegurando que la posibilidad de emigrar y de pedir refugio es "un derecho humano".

"No pueden tratar a la gente así; son seres humanos que traen un bagaje emocional terrible y una experiencia de este tipo puede romperles, no pueden hacer esto, es horrible", dijo, preocupada.

La idea de "In Plain Sight", fundado por el artista Rafa Esparza, es lanzar mensajes al aire durante el fin de semana del Día de la Independencia en más de 50 lugares repartidos por California, Texas, Nueva Jersey y el estado de Nueva York.

En Los Ángeles, por ejemplo, la coalición organizó cinco actos repartidos por la ciudad para este martes, mientras que Nueva York tendrá dos el domingo.

Tribunales de inmigración, centros de detención, garitas y sedes de la Patrulla Fronteriza son algunas de las ubicaciones en las que este grupo de artistas quiere mandar notas al aire como "Care not cages" ("Cuidado, no jaulas") o "Abolición ahora".

Además de Venegas, también participan en este proyecto el artista colombiano Carlos Motta o la cofundadora del movimiento "Black Lives Matter", Patrice Cullors.

El proyecto en sí, según la organización, se concibe en cinco partes: una elegía poética promulgada a escala nacional, un sitio web interactivo, una antología de documentales, acciones "accesibles" para que la gente se una al movimiento contra la detención de inmigrantes, y asociaciones culturales para educar sobre la cuestión.

"'In Plain Sight' ayudará a romper este muro de secretismo, exponiendo al escrutinio público los sitios de los centros de detención, pagados con su dinero y operados en su nombre", comentan los organizadores a Efe.

Pese a la difícil situación que están viviendo ahora encerrados, Venegas quiere que los detenidos puedan ver un "cielo sin fronteras" a través de sus consignas en el aire.

"Estamos hablando de seres humanos que vienen sufriendo, que vienen cargando con mucho peso. No podemos hacerles eso", concluye.

Alex Segura Lozano