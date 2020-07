Un Barcelona con urgencias visita a Villarreal invicto que mira a Champions

El defensa portugués del FC Barcelona Nelson Semedo (d) disputa un balón con Chukwueze (i), centrocampista nigeriano del Villarreal CF, durante un partido. EFE/ Alberto Estévez/Archivo

Vila-real (Castellón)/Barcelona, 4 jul (EFE).- El Villarreal y el Barcelona juegan este domingo en la Cerámica un decisivo encuentro para el campeonato de Liga, en el que puede estar en juego el título para los visitantes, actualmente a cuatro puntos del líder, el Real Maddrid, y las opciones de jugar Liga de Campeones para los locales.

Además, ambos equipos llegan al duelo de una situación totalmente contrapuesta, ya que el Villarreal lo hace en su mejor momento de la temporada y el Barcelona con una crisis abierta.

La vuelta del confinamiento le ha sentado al Villarreal de maravilla, ya que es tras el Real Madrid el segundo mejor equipo de este periodo con cinco victorias y un empate en la seis jornadas celebradas que hacen que los castellonenses tengan claras opciones de jugar en Europa la próxima temporada, y dentro de esa posibilidad, siguen con opciones de Liga de Campeones.

Por contra, el Fútbol Club Barcelona no ha encontrado el punto a este regreso, lo que le ha hecho perder el liderato de la competición y que sumado al mal juego, han puesto al técnico Quique Setién en el punto de mira y ha abierto una crisis de vestuario y social.

Ante esta situación, el Villarreal quiere ganar para seguir la estela del Sevilla y de la cuarta plaza, ya que estás a tres puntos y una derrota les pondrías las cosas muy complicadas a falta de cuatro jornadas.

Los castellonense siguen con la baja del lesionado Funes Mori, a la que se suma la duda del estado de la lumbalgia de Vicente Iborra, que ya le hizo ser baja en la jornada anterior.

Respecto al once, parece claro, y más tras las rotaciones del partido con el Betis, que la idea del técnico es la de apostar por el equipo de gala con Asenjo como portero, al que acompañarán en defensa Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres y Alberto Moreno y un centro del campo con Vicente Iborra y Zambo Anguissa junto a Santi Cazorla y Samu Chukwueze, mientras que Paco Alcácer y Gerard Moreno son fijos en ataque en este tipo de partidos.

El Barcelona visita el estadio de La Cerámica para apurar sus opciones de revalidar el título ante el Villarreal, uno de los equipos más en forma del campeonato.

El conjunto azulgrana está a cuatro puntos del liderato, en poder del Real Madrid, después de sumar tres victorias y ceder otros tantos empates desde que se reanudó LaLiga, el último de ellos ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou (2-2).

El técnico, Quique Setién, no acaba de dar con la tecla y ya se cuestiona su continuidad para las próxima temporada. El equipo ni juega bien ni tampoco gana y al preparador cántabro se le acumulan los problemas en el vestuario.

El último de ellos, con Antoine Griezmann, a quien ha relegado a la suplencia en los últimos partidos y sacó en el tiempo añadido ante su exequipo, el Atlético, en otro episodio para la polémica. Griezmann, no obstante, apunta como titular ante el Villarreal, un gesto que permitirá a su entrenador cerrar la herida.

Para medirse al conjunto castellonense, Setién no podrá contar con Samuel Umtiti, que esta semana ha recaído de sus problemas en la rodilla izquierda, y el centrocampista Frenkie de Jong, quien sigue recuperándose de una lesión en el sóleo de su pierna derecha.

En la zaga, la única novedad podría ser la de Sergi Roberto por Semedo en el lateral derecho. Y, en el centro del campo, el buen rendimiento de Riqui Puig le asegura mantener la titularidad, junto a Sergio Busquets, Rakitic y Arturo Vidal.

Arriba, Griezmann podría sentar a Luis Suárez, muy desacertado en los últimos compromisos, para compartir delantera con Messi, por lo que Quique Setién repetiría el 4-4-2 del que dijo estar satisfecho, pese al empate ante el Atlético.

- Alineaciones probables

Villarreal CF: Asenjo; Mario, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Iborra, Anguissa, Cazorla, Chukwueze; Paco Alcácer, Gerard Moreno.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Riqui Puig, Arturo Vidal; Messi, Griezmann.

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité Madrileño)

Estadio: La Cerámica.

Hora: 22:00 Hora local (20:00 GMT).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Villarreal (5º - 54 puntos) - Barcelona (2º - 70 puntos)

La clave: La fiabilidad defensiva del Villarreal. que le ha llevado a mantener la puerta a cero en cinco de los seis partidos jugados, se pone a prueba ante el equipo más goleador de la Liga.

El dato: El Villarreal afronta el duelo sin conocer la derrota desde que se reanudó el campeonato tras el parón por el coronavirus y ahora recibe a un Barcelona al que solo le vale la victoria para no aumentar la brecha que le separa del liderato.

La frase:

Calleja. "Lo que me preocupa es que lleguemos a pensar que está todo hecho"

La frase: Setién: "El Villarreal es uno de los mejores equipos desde el regreso del confinamiento".

El entorno: La posibilidad de jugar la Liga de Campeones el próximo curso y la racha de cinco victorias y un empate ha llevado a la euforia al entono del club castellonense.

El dato: El Villarreal no ha podido ganar al Barça en sus últimos 23 enfrentamientos (17 derrotas y 6 empates).