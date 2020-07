Tenis.-El torneo inaugural de la Liga MAPFRE se traslada al CMT Vall d'Hebron en Barcelona

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La Real Federación Española de Tenis (RFET) anunció este sábado el cambio de sede para el torneo inaugural de la Liga MAPFRE de Tenis, que será finalmente en el CMT Vall d'Hebron en Barcelona, tras conocerse el confinamiento de la ciudad de Lleida por un brote de COVID-19.



De esta forma el CT Lleida no podía hacerse cargo de la cita programada del 10 al 12 de julio. La RFET recibió la oferta de la Federació Catalana de Tennis (FCT) de trasladar a su sede en el Centre Municipal de Tennis Vall d'Hebron, en Barcelona.



Las fechas se mantienen así como el cartel, que contará con Roberto Bautista, Pablo Carreño, Albert Ramos, Pablo Andújar, Roberto Carballés, Alejandro Davidovich, Jaume A. Munar y Pedro Martínez Portero.



"Se trata de una fuerza mayor. En estos casos la salud es lo primero y no había alternativa, con la comarca confinada. Por responsabilidad, no podemos seguir adelante", dijo el presidente del CT Lleida, José Luis Solans.



La pista central del Tennis Vall Hebron, que acogió la mítica final de los Juego Olímpico de 1992 con Jordi Arrese como protagonista, acogerá en esta ocasión el inicio de este circuito que permitirá a los tenistas españoles retomar la competición tras el largo parón por el coronavirus.