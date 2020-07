Serge Ibaka está sin problemas en el aislamiento de Florida y listo para trabajar

En la imgen un registro del pívot congoleño español de los Raptors de Toronto, Serge Ibaka. EFE/Jorge Zapata/Archivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 4 jul (EFE).- El ala pívot congoleño español Serge Ibaka, confinado desde la pasada en Fort Myers (Florida) con los Raptors de Toronto, declaró que no tenía problemas con el "encierro" y estaba listo para trabajar de cara al reinicio de la temporada regular.

"Vi cómo todos están en buena forma", declaró Ibaka este sábado en una conferencia telefónica con periodistas. "Vinieron aquí en gran forma y tan pronto como llegamos, todos comenzaron a trabajar".

Ibaka, jugador fundamental dentro de los Raptors, tanto de titular como sexto hombre, señaló que tiene ya la experiencia de 11 años en la liga para conocer cuando los profesionales están listos mentalmente de cara a competir o no.

"Así que puedo decirte ahora mismo, mentalmente, todos están listos. Todos están listos", reiteró el internacional español.

Los jugadores de los equipos ingresarán en 'la Burbuja' del complejo Walt Disney World y a continuación se pondrán en cuarentena antes del reinicio de la competición, prevista para el 30 de julio.

Ibaka dijo que se sentía bien poder hacer algunos tiros después de pasar tanto tiempo en el gimnasio.

"Es mejor que nada", valoró Ibaka con una sonrisa. "Es útil. Y, también, como señalé anteriormente, simplemente viendo a los muchachos alrededor, creo que también es bueno".

En cuanto al creciente número de casos en Florida, dijo que le preocupa en parte porque su hija vive en Orlando.

"Esperemos que todos tengan que seguir las reglas, cada jugador, cuando lleguemos a Orlando, respetar todas las normas que nos van a dar. Pero tengo a mi hija que vive en Orlando, y es comprensible que tengas algo de miedo", manifestó.

Lamentó la marcha de jugadores claves, como el alero Kawhi Leonard y el escolta Danny Green, ambos agentes libres.

Al producirse la suspensión temporal por la pandemia del nuevo coronavirus los Raptors ocupaban el segundo lugar de la Conferencia Este, solo superados por los Bucks de Milwaukee.

"Ha sido un poco extraño con todo lo que está pasando", admitió.

"Pero sabemos que lo que pasó la temporada pasada se acabó, y tenemos que tratar de poner nuestra mentalidad para la que nos toca enfrentar", manifestó.

Reconoció que la defensa del título es una misión difícil, pero a la vez también un gran desafío. De ahí que deben estar listos mental y físicamente cuando llegue el momento de la competición.

Ibaka, quien pasó la mayor parte de su carrera como ala-pívot con los Thunder de Oklahoma City, se ha transformado en pívot en las últimas dos temporadas con Toronto. Alterna con el lituano Jonas Valanciunas y su compañero de selección Marc Gasol.

Después de todas las lesiones de esta temporada, incluidos los problemas de los isquiotibiales de Gasol, quien jugó solo en 36 de los 64 partidos de los Raptors, Ibaka dijo que está emocionado de ver de qué son capaces los Raptors.

"No puedo esperar", subrayó Ibaka.

Ante la gran oportunidad de tener a todos los compañeros recuperados, destacó que el "techo" del equipo puede ser muy alto porque no solo tienen ya la mentalidad de campeones sino que también la experiencia y la confianza que pueden haber bien las cosas.

"La clave será asimilar que ha llegado la hora de trabajar muy duro y creo que todo el equipo está listo", puntualizó.

Sonia Salazar