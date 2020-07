¿Qué opina Lolita Flores sobre la actitud de Rocío Carrasco y sus hijos?

MADRID, 4 (CHANCE)



Se sentó en el Deluxe y como siempre, nos dejó completamente anonadados con el testimonio que contó. Lolita Flores es y siempre será la descendencia de una de las mujeres más importantes de nuestro país y como tal, su vida es de las más interesantes. Cada vez que concede una entrevista cuenta algún detalle que no sabíamos, experiencias o anécdotas que nos hacen no despegarnos de la pantalla. En esta ocasión, acudía al programa de Telecinco para hablar sobre su reincorporación en el mundo laboral y para desvelar cómo había pasado el confinamiento.



Loca de contenta nos ha contado en exclusiva para Europa Press sus nuevos proyectos profesionales con su productora de teatro: "Debutamos ahora a mediados de julio". Además, Lolita asegura que tiene el verano completo con sus funciones de teatro: "De cara al verano sí, estar aquí en el teatro Galileo con 'Llévame hasta el cielo'".



La hija de Lola Flores retomará, después de verano, su gira con 'La fuerza del cariño': "Después de cinco meses parada yo creo que ya era hora". Y es que una de las cosas que peor ha llevado durante el confinamiento es en pensar continuamente qué pasaría con su profesión, esa que tanto admira y adora, pero que ha sido una de las más perjudicadas.



Y cómo no, después de la llamada que hizo Gloria Mohedano a Sálvame esta semana hablando de su sobrina, Rocío Carrasco, hemos preguntado a Lolita sobre su opinión acerca de este tema: "No tengo nada más que decir". Y es que la actriz no quiere mojarse y hablar públicamente sobre qué le parece la relación de la hija de la Jurado y sus hijos.