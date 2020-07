Perú.- El Congreso peruano no logra la mayoría suficiente para eliminar la inmunidad parlamentaria de la Constitución

12/03/2020 El presidente de Perú, Martín Vizcarra POLITICA INTERNACIONAL -/Presidencia Peru/dpa



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Congreso de Perú ha apoyado con 82 votos la eliminación de la inmunidad parlamentaria, una mayoría insuficiente para modificar directamente la Constitución, por lo que la propuesta será llevada a referéndum.



La propuesta debía obtener 87 de los 130 votos para prosperar. La iniciativa fue aprobada hace una semanas en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso con la intención de modificar el Artículo 93 de la Constitución Política, informa la emisora peruana RPP.



Este artículo señala que "los congresistas (...) no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación" y "no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones".



La propuesta añade que "los procesos penales contra congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia".



La diputada Mirtha Vásquez, del Frente Amplio, ha advertido que con esta decisión "no se va acabar con la corrupción". La inmunidad "facilita el trabajo independiente y lo protege. Esto, más bien, pasa porque los partidos políticos tengan los filtros necesarios para elegir los representantes más idóneos. Las consecuencias van a verse a lo largo del tiempo", ha añadido.