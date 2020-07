Pepe Barroso Silva ya está disfrutando de sus vacaciones

MADRID, 4 (CHANCE)



Uno de los modelos de España que más nos hace suspirar cada vez que sube contenido a sus redes sociales ha colgado esta semana una imagen con la que nos ha sacado los dientes largos. Se trata de Pepe Barroso Silva, quien luce un planta exquisita con cada trapito que viste, y es que muchos quisieran ser como él. Aunque normalmente hablamos de los diferentes looks que cuelga en su perfil, hoy hablaremos de las vacaciones que se está pegando el modelo.



Aunque siempre ha sido muy discreto con su vida privada y con sus planes personales, el modelo colgó hace unos días una imagen impresionante en la que podemos verle a él, acompañado de otra persona, flotando en el mar Mediterráneo.



El confinamiento nos ha pasado factura a todos, a algunos para bien y para otros no tanto. Pepe Barroso Silva ha decidido en estos tres meses de encierro dejarse barba, pero da igual, se ponga lo que se ponga, vista lo que vista, el modelo nos encanta.



Este viernes, el modelo subía una historia a su perfil de Instagram en blanco y negro en la que mostraba el mar. Eso no quiere decir otra cosa que Pepe se encuentra en estos momentos disfrutando de unas vacaciones merecidas, pero ¿con quién se ha ido el modelo? Como bien decimos, siempre tan discreto con su vida privada, tendremos que esperar a que suba más contenido a sus redes sociales para saber más detalles de estas vacaciones en el Mediterráneo del influencer.