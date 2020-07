Pelea inesperada por Europa

El centrocampista brasileño del Getafe, Robert Kenedy (d), disputa el balón con el defensor argentino del CA Osasuna Facundo Roncaglia (i), durante el partido correspondiente a la décimo tercera jornada de LaLiga Santander. EFE/ Rodrigo Jiménez/Archivo

Pamplona/Getafe (Madrid), 4 jul (EFE).- Osasuna, con la permanencia asegurada tras ganar al Eibar la pasada jornada (0-2), ha encontrado un regalo inesperado en forma de pelea europea y una victoria ante el Getafe, que lucha por ese objetivo, metería de lleno al club navarro en una idea que hace poco parecía una locura.

A seis puntos del séptimo clasificado (la Real Sociedad) y a ocho del Getafe, ahora sexto, Osasuna tiene pequeñas opciones de conseguir una de las plazas que dan acceso a la Liga Europa. Con una victoria este domingo en El Sadar, ganaría a un rival directo y podría comenzar a pensar en logros mayúsculos.

Por delante tiene a otros equipos como el Valencia, el Granada o el Athletic, que también ambicionan pasear sus nombres por el continente. Pero, como afirmó el entrenador del Getafe José Bordalás en la víspera del choque, hasta siete equipos, incluido Osasuna, pelean los dos últimos puestos europeos y la dificultad de la empresa será máxima.

Bordalás es consciente de que se enfrenta a un choque complicado frente a un rival crecido, pero también confía en repetir el buen nivel que mostraron sus jugadores frente al Real Madrid. Pese a la derrota (1-0) en Valdebebas, el Getafe acabó el duelo satisfecho y espera sumar tres puntos con los que agarrarse a la sexta posición y no descolgarse de su sueño más ambicioso, la Liga de Campeones.

Para ello, el técnico del conjunto azulón contará con casi toda su plantilla. Sin sancionados, sólo dos hombres se perderán el partido por unas molestias físicas. Son el defensa uruguayo Erick Cabaco y el centrocampista nigeriano Peter Etebo. El resto de la plantilla, incluidos los canteranos Florent Poulolo y Marcos Lavín, viajarán a Pamplona para intentar sumar su segunda victoria tras la reanudación del campeonato.

Posiblemente, Bordalás regresará a su clásico 4-4-2 que abandonó ante el Real Madrid por un 4-5-1 para intentar ahogar el centro del campo blanco. En El Sadar, volverá a jugar con dos delanteros y Jaime Mata y Jorge Molina son los candidatos para ocupar las posiciones de ataque. El resto del equipo podría ser el mismo y David Timor tiene muchas papeletas para ser el sacrificado que permita la entrada de otro atacante.

El Osasuna, por su parte, buscará su cuarta victoria consecutiva después de vencer al Alavés, al Leganés y al Eibar para dar así un nuevo golpe sobre la mesa de los clubes que luchan por un puesto en Europa.

Con la permanencia lograda, los pupilos de Arrasate podrían asaltar la séptima plaza que da acceso a la segunda competición continental, pero en Pamplona son prudentes y prefieren ir partido a partido sin dar lugar a especulaciones.

Eso pasa por centrar la atención en el duelo ante el Getafe, "un rival que aprieta muy bien, que juega alto y todo ello hace que los rivales tengan poco tiempo y poco espacio para maniobrar", analizó Jagoba Arrasate.

Su equipo intentará jugar "con muy pocos toques y moviendo rápido el balón para buscar la espalda" de la defensa azulona, a pesar de que "pocos equipos son capaces de encontrar eso" ante el Getafe.

El técnico rojillo reconoció que quieren ganar el partido "para estar más cerca de los de arriba", pero insistió en que "hablar ahora mismo de puestos europeos no tiene mucho sentido".

Su otro estímulo estará en lograr un triunfo que sería histórico. El combinado local busca igualar su mejor racha de victorias consecutivas, lograda por primera vez en la temporada 2004-2005 con Javier Aguirre al mando (Racing, Sevilla, Atlético, Villarreal), valiéndose de su buen momento desde la reanudación de la competición. En este tiempo, Osasuna sumó 10 de los 18 puntos posibles y dejó siempre una buena imagen, quitando el encuentro ante el Atlético de Madrid en El Sadar (0-5) y la primera mitad ante el Valencia (2-0).

Getafe y Osasuna se enfrentaron el 10 de noviembre en el Coliseum en un duelo en el que los visitantes lograron un valioso empate gracias a una gran actuación de su guardameta, Sergio Herrera.

- Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Estupiñán; Roberto Torres, Oier, Íñigo Pérez, Rubén García; Cardona y Adrián.

Getafe: Soria; Damián, Etxeita, Chema, Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Jaime Mata y Jorge Molina.

Árbitro: Mario Melero López (C. Andaluz).

Estadio: El Sadar

Hora: 19:30

Puestos: Puestos: Osasuna (11º, 44 puntos); Getafe (6º, 52 puntos)

La clave: El hambre de agradar de David Timor, formado en Osasuna Promesas y que tuvo que salir en el verano de 2014 con el lastre de haber hecho un gesto feo a su afición tras celebrar un gol de penalti ante el Levante en 2012. En el otro lado, la sanción de Enric Gallego evitará un enfrentamiento ante su ex equipo, el Getafe, que se deshizo de él en el mercado de invierno. Además, los navarros deberán saber lidiar con la alta presión y exigencia física a la que acostumbra el equipo que dirige Bordalás.

El dato: Osasuna buscará igualar su mejor racha en primera con cuatro victorias, a costa de un Getafe que acumula seis temporadas sin ganar en El Sadar. Entre la 2008/09 y la 2013/14, última en la que se han enfrentado, suma tres derrotas y tres empates sin goles. Su ultima victoria data de un 4 de noviembre de 2007, cuando ganó 0-2 con los tantos de Esteban Granero y Pablo Hernández.

El entorno: Euforia en Osasuna. Después de asegurar la permanencia la pasada jornada con su victoria ante el Eibar, de repente la opción de acabar en puestos europeos se ha convertido en un objetivo.

La frase:

Jagoba Arrasate, entrenador del Osasuna: "Hablar ahora mismo de puestos europeos no tiene mucho sentido".

José Bordalás, entrenador del Getafe: "A veces no se pone en valor lo que hace el Getafe"