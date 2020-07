Nieves Álvarez nos impacta con su cambio de look

MADRID, 4 (CHANCE)



Si hay una modelo que nos deje impactados cada vez que cambia de look o que acude algún evento, por su gusto tan exquisito por la ropa, esa es Nieves Álvarez. Una mujer coraje que ha demostrado estar por encima de todas las críticas y comentarios que recibe por la exposición mediática y que siempre ha querido mantener su vida privada al margen de su mundo.



Nieves Álvarez no has dejado con la boca abierta al mostrar por su red social de Instagram su nuevo cambio de look, y es que parece que en este confinamiento ha tenido tiempo de más para pensar en cómo cambiar su imagen.



La modelo ha colgado una publicación en la que la vemos con su melena completamente rizada, y es que parece que Nieves se ha sometido a una permanente. Lo cierto es que está guapísima y ella misma se gusta, al haberse hecho más de una fotografía en el día de hoy para que sus seguidores vieran el nuevo cambio de look.



Durante el confinamiento, Nieves Álvarez nos ha entretenido con muchos directos con otras personalidades del mundo de la moda, en los que ha tenido conversaciones de todo tipo y hasta la hemos visto maquillarse una vez por semana para que sus seguidores cogieran práctica. Ahora, nos sorprende con este cambio de look que sin duda se trata de un antes y un después en la vida de la modelo. Va a enfrentarse al verano con un estilo completamente diferente al que tenía, más empoderada que nunca con su nueva imagen.