Nicaragua aplicará hidroxicloroquina donada por India a pacientes de COVID-19

Managua, 4 jul (EFE).- El Gobierno de Nicaragua anunció este sábado que los pacientes con COVID-19 serán tratados con hidroxicloroquina donada por India, un fármaco para el tratamiento de la malaria que varios países y la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinaron que no aporta beneficios contra la enfermedad.

El anuncio lo hizo el Gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Ministerio de Salud, que publicó la información en medios estatales y oficialistas, tras recibir el medicamento donado de la India.

“El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud (MINSA), recibió de parte de la República de la India el primer cargamento de tratamiento y contención del COVID-19, que consistente en 170.000 tabletas de Hydroxychloroquine”, indicaron las autoridades, en Radio Nicaragua, emisora oficial.

La hidroxicloroquina ya ha dejado de ser aplicada en pacientes de COVID-19 desde junio pasado, en países como España, Estados Unidos, o Reino Unido.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también anunció el abandono definitivo de sus ensayos con ese medicamento, luego de que diferentes estudios determinaron que no aporta beneficio clínico en los pacientes hospitalizados con COVID-19.

Este no es el primer fármaco con el que Nicaragua intenta enfrentar la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que causa el padecimiento de COVID-19. En marzo pasado adquirió de Cuba una cantidad no divulgada de Interferón Alfa 2B.

El Gobierno nicaragüense, que ese mismo mes anunció su interés en producir una vacuna contra la COVID-19 a base de Interferón Alfa 2B, hasta ahora no ha informado si aplicó el fármaco a los pacientes afectados por la pandemia.

En su último informe sobre la pandemia, emitido el 30 de junio pasado, el Ministerio de Salud reportó que el país alcanzó los 2.519 casos confirmados de COVID-19, con 83 muertos.

Por su parte, el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, compuesto por una red de médicos y voluntarios, informó hoy de 7.402 sospechosos y 2.087 muertes, de las cuales 133 fueron por neumonía y 1.954 por otros síntomas de la enfermedad.

Hasta ahora el Gobierno de Nicaragua, que sí aplica algunas medidas de prevención social, no ha impuesto restricciones para detener la propagación de la pandemia, y promueve aglomeraciones, en lo que denomina “estrategia singular” contra el coronavirus.

El caso de Nicaragua ha despertado preocupación en la OMS, así como de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.