Morata, sobre la Champions: "Hay que creer"

El delantero del Atlético de Madrid Álvaro Morata (2i) celebra su gol ante el Mallorca. EFE/JuanJo Martín.

Madrid, 3 jul (EFE).- Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, calificó este viernes la final a ocho de la Liga de Campeones como un "reto muy emocionante" para el equipo rojiblanco, remarcó que se sabe "lo que significa" esa competición "para la gente, el club" y ellos mismos y remarcó que "hay que creer".

"Nos quedan unos partidos de Liga que tenemos que ganar, porque no ha sido una temporada fácil para nosotros en la Liga. El objetivo es quedar lo más arriba posible y luego tenemos un reto que es muy emocionante (la Liga de Campeones). Sabemos lo que significa para nuestra gente, para el club y para nosotros", expuso en la rueda de prensa telemática posterior al triunfo por 3-0 contra el Mallorca.

"Cuando acabe la Liga desconectaremos un par de días y creo que está en la cabeza de todos los jugadores y de todas las personas. Tres partidos son muchos, pero a la vez son tres partidos. Sabemos que podemos pelear contra cualquier equipo por lo que hemos demostrado muchas veces, eliminando al mejor equipo de Europa (el Liverpool). Hay que creer, porque no estamos muy lejos del nivel de los grandes equipos", añadió.

Morata está "muy bien y muy contento de estar en el Atlético de Madrid", con el que marcó este viernes dos goles al Mallorca: "No era tampoco un partido como para volverse loco con las celebraciones por la situación del equipo rival, que se juega la vida. Hay que saber entender la situación de los otros equipos y tampoco eran dos goles como para volverse locos celebrándolos. Estoy muy contento, muy motivado, tenemos grandes retos por delante y tenemos mucha ilusión, como mis compañeros".

Antes, en declaraciones a 'Movistar LaLiga', Morata declaró que "fallar y volver a intentarlo" es parte del fútbol en referencia al penalti que erró en el primer lanzamiento pero sí convirtió en el segundo ante el Mallorca. "Sabía que iba a ir ahí el portero otra vez, pero que si la ponía más arriba podía entrar porque él la esperaba abajo", añadió.

El ariete se mostró "contento por ayudar al equipo" y valoró que con este resultado están "más cerca del objetivo que antes del parón". "Estábamos en una situación difícil, pero hemos vuelto muy bien, con una mentalidad muy buena y estamos muy contentos", añadió.

Morata admitió que no vio si el defensor rival había entrado al área antes de tiempo, porque estaba "un poco agobiado por haberlo fallado". "No me esperaba pegarlo mal y repetir el penalti, pero en cuando dicen de repetirlo se cambia el chip y otra vez a meterlo", explicó.

El '9' rojiblanco dijo que quería "meter más", ya que "para un delantero meter goles es muy importante" y valoró la importancia de ganar partidos con solvencia, como hicieron con 3-0 de hoy o el 0-5 en Pamplona contra el Osasuna.

"El partido en Pamplona nos sirvió para saber que podemos hacerlo, que hay que matar los partidos, que marcar el máximo de goles posible te puede hacer quedar más arriba o más abajo", analizó Morata.