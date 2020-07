Miles de personas claman contra la violencia a personas trans en Bogotá

Manifestantes participan en una marcha organizada por la Red Comunitaria Trans este viernes en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá, 3 jul (EFE).- Más de un millar de personas marcharon este viernes en el centro de Bogotá para clamar contra la violencia hacia las personas trans, con especial rechazo a la muerte de Alejandra Monocuco, una mujer trans que murió hace unas semanas tras una presunta negligencia de la Alcaldía en su atención médica.

La manifestación, organizada por la Red Comunitaria Trans y con réplica en otras seis ciudades del país, fue la más grande hasta ahora desde que el presidente Iván Duque decretó el cierre total de Colombia por la crisis del coronavirus el 20 de marzo.

Con tono festivo y reivindicativo, los manifestantes salieron a las cinco de la tarde desde el Parque Nacional con un recorrido en el que ondeaban banderas con los colores trans, el azul, rosa y blanco, y con el lema #Yomarchotrans en la cabeza de la protesta.

"Alejandra no murió, a Alejandra la mataron" fue el canto mayoritario entre los manifestantes, que usaban mascarillas para protegerse del contagio del coronavirus, pandemia que en Colombia tiene hasta ahora 109.505 contagiados y 3.777 muertos.

"En lo que va de 2020 en Colombia son 16 mujeres trans asesinadas. En el mes del orgullo existieron seis trans asesinadas por ser ellas, por construirse como mujeres trans y mujeres libres", aseguró a Efe la portavoz de comunicaciones de la Red Comunitaria Trans, Yuli Salamanca.

Las pancartas ensalzaban la dignidad de las personas trans con mensajes como #LasVidasTransImportan o #TransBodiesAreSacred, entre ellas la de una niña que rezaba: "#NiñezTrans Yo marcho Trans porque quiero vivir pero vivir y crecer sin miedo".

JUSTICIA PARA ALEJANDRA

El reclamo más fuerte fue el que pedía justicia para Alejandra Monocuco, una mujer trans que murió tras la presunta negligencia de funcionarios de la Alcaldía de Bogotá, que se habrían negado a atenderla y transportarla en ambulancia por tener VIH.

En su momento la alcaldesa de la capital, Claudia López, reconoció que se cometió "un error" en su atención.

"Estamos exigiendo que se haga justicia para Alejandra que no murió, sino que la asesinó el Estado, la asesinó porque no le quiso prestar atención por ser una mujer negra, trans, trabajadora sexual que vivía con VIH", señaló Salamanca.

La activista lamentó a su vez que desde la muerte de Alejandra todavía no se han entregado sus cenizas a la familia y no se ha "materializado la verdad, la justicia y la reparación".

En las calles también se escucharon gritos contra la policía y pancartas de rechazo al cuerpo de seguridad con mensajes como #LaPolicíaNosEstáMatando.

Hace una semana en Bogotá agentes de policía dispararon balas de goma a los glúteos de las mujeres trans trabajadoras sexuales en medio de una acción con ocho motos y tres patrullas según denunciaron varias organizaciones, entre ellas la ONG Dejusticia.

En ese sentido, Salamanca aseguró que la policía les sigue "persiguiendo, asesinando, desapareciendo" sobre todo en el barrio Santa Fe, un populoso sector de la capital conocido por ser una "zona de tolerancia".

AUMENTO DE ASESINATOS

La marcha sucede en un contexto en el que aumentaron los asesinatos durante la cuarentena por el coronavirus.

La organización para los derechos del colectivo trans y de la diversidad sexual Caribe Afirmativo informó hace unas semanas de la muerte de dos jóvenes en Santa Marta y Barranquilla y el 28 de junio una mujer trans de 21 años de Medellín fue apuñalada hasta ser asesinada.

Unas muertes que cuentan con altas dosis de impunidad, según denuncian las organizaciones.

"Muchas veces las muertes quedan registradas como hombres en Colombia porque en la Fiscalía no hay protocolos de atención a personas trans", criticó Salamanca.

La gran cantidad de gente en la concentración encendió las alertas por la propagación del coronavirus aunque las organizadoras de la marcha habían pedido tener cuidado en Twitter: "Entre todxs nos cuidamos, no olviden llevar tapabocas, guantes y antibacterial".

Un grupo para el acompañamiento en escenarios de posible vulneración de derechos de la Personería de Bogotá acompañó la protesta, que terminó ya bien entrada la noche en el Parque de los Hippies.

Hasta allí llegaron un buen número de manifestantes, que caminaron a ritmo de batucada y con alegría pero sin dejar de reivindicar que marchan "por todas las vidas trans, que salieron a todas las plazas a exigir justicia y garantías para poder algo vital que es vivir", como sentenció Salamanca.