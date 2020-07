Lucía Rivera luce un look de lo más casual para este sábado

MADRID, 4 (CHANCE)



Lucía Rivera lo ha vuelto a hacer. La hija de Blanca Romero, que tan activa es en redes sociales, ha colgado hoy una publicación en el que muestra su look para este sábado. La llegada de las altas temperaturas y el buen tiempo nos anima a salir de casa con los mejores looks, esos con los que nos vemos más favorecidos y con los que causamos tendencia entre nuestros amigos. En este caso, la modelo sabe perfectamente que contenido dar a sus seguidores y lo cierto es que cada vez nos enamora más.



Para esta ocasión, Lucía Rivera luce un look de los más casual posible. Una camisa ancha de color blanco roto, con un short negro que apenas se le ve por el largo de la camisa, que lo esconde, y unas zapatillas altas.



Con este look Lucía Rivera se ha empoderado para llevar a cabo todos los planes que tenga entre mano para este sábado. Ya sabemos que la hija de Blanca Romero es lo de más coqueta posible y con nada que se ponga, llama la atención. Además, luce ese bronceado que tanto nos cuesta conseguir a algunos y que a ella le favorece con cualquier conjunto.



Así es Lucía Rivera, si hace unos días hablábamos de su look más cool, hoy hablamos de este que nos ha dejado impresionados. Con cualquier camiseta, pantalón o zapatillas, combina sus prendas de la mejor manera y nos hace ver que no debemos de tener lo último, sino que se puede aprovechar cualquier ropa, el truco está en saberlo llevar.