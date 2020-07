Los Pacers confirman que Oladipo estará en Orlando, pero no jugará con el equipo

En la imagen un registro del escolta-alero Victor Oladipo (d), de los Pacers de Indiana. EFE/David Maxwell/Archiva

Indianápolis (EE.UU.), 3 jul (EFE).- Los Pacers de Indiana aunciaron este viernes, que su jugador franquicia, el escolta-alero Victor Oladipo, está incluido en la delegación de 35 personas que viajará este miércoles a Orlando (Florida), pero no competirá en la reanudación de la temporada regular.

Oladipo, de 28 años, continuará en Orlando su rehabilitación.

Jugó en 13 partidos de la temporada 2019-2020 antes de que la pandemia del coronavirus forzara la suspensión de la competición, el pasado 11 de marzo.

Hasta entonces tenía promedios de 13,8 puntos, 3,2 rebotes, 3,0 de asistencias y 25,9 minutos de promedio por encuentro.

Los promedios fueron los más bajos de su carrera profesional, mientras intentaba recuperar la mejor forma después de haber estado meses fuera de la competición debido a una seguidilla de lesiones.

"Hemos tenido un período extenso de tiempo libre y para volver atrás y aumentar las cosas nuevamente, soy más susceptible a las lesiones que cualquier otra persona, ya que veo que ya estaba lesionado de antemano, y no estaba al ciento por ciento cuando volví para empezar", dijo.

La vuelta precipitada a la competición tras el receso forzado por el coronavirus es considerada por Oladipo como un gran "riesgo" para su actual condición de profesional que necesita alcanzar su mejor forma, algo que no logrará jugando en los 'playoffs'.

"Mi objetivo no está puesto a corto plazo sino a que mi carrera sea lo más larga posible", destacó Oladipo.

Actualmente, los Pacers (39-26) ocupan el quinto puesto de la Conferencia Este que les asegura estar en los playoffs después que completen los ocho partidos previos de temporada regular que todavía les tocará disputar.

El equipo de Indiana, donde se encuentra el ala-pívot lituano Domantas Sabonis, que ha sido clave en los triunfos de los Pacers tras la ausencia de Oladipo, tendrá su primer partido de la reanudación de la temporada regular contra los Sixers de Filadelfia, el 1 de agosto.