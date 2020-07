La SIP urge al presidente Fernández a parar el hostigamiento contra la prensa argentina

En la imagen, el presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Miami, 4 jul (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó este sábado al presidente argentino, Alberto Fernández, detener el hostigamiento y la estigmatización contra la prensa por parte de su gobierno para no "retroceder al pasado", en referencia a la Presidencia de Cristina Kirchner (2007-2015).

La SIP, con sede en Miami, se refirió a las amenazas de procesos judiciales y campañas de descrédito en contra de varios periodistas argentinos, entre ellos Luis Majul, Jorge Lanata y Daniel Santoro.

"Esperamos que el presidente Fernández, respetuoso de las garantías constitucionales, alentará la moderación de sus funcionarios y no permita al país retroceder al pasado en materia de libertad de prensa y expresión", dijo Christopher Barnes, presidente de la SIP en un comunicado.

En el pasado, la SIP recriminó de forma reiterada las "conductas de instigación gubernamental en contra de medios y periodistas" durante la presidencia de Kirchner, actualmente vicepresidenta del país.

Barnes, director del diario jamaiquino The Gleaner, subrayó que pensaron que "la persecución, el acoso y la estigmatización gubernamental contra medios y periodistas era cosa del pasado".

"La experiencia nos enseñó que el hostigamiento verbal o virtual y la estigmatización, más allá de la intención de buscar restar credibilidad a los periodistas, indefectiblemente son el preámbulo de la violencia", manifestó Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del portal mexicano La Silla Rota.

"El discurso de odio, que actualmente ha generado un trascendente debate a escala mundial, además de incentivar la violencia, debilita la libertad de prensa y a la democracia", enfatizaron ambos los directivos de la SIP.