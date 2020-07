La pandemia "exacerbó" los desafíos de las mipymes en Colombia

Una mujer con tapabocas camina este jueves frente un grafiti en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Medellín (Colombia), 4 jul (EFE).- El viceministro de Desarrollo Empresarial de Colombia, Saúl Pineda Hoyos, afirmó en una entrevista con Efe que la pandemia "exacerbó los desafíos" de las mipymes, un sector que representa el 99,6 % del tejido empresarial del país, aporta el 40 % al PIB y genera el 81 % de los empleos.

"La pandemia cambió nuestras vidas y las afectó como nunca. Y las mipymes no son la excepción, se han exacerbado los desafíos de las mipymes en Colombia", declaró Pineda.

Aseguró que con la coyuntura por la COVID-19 especialmente se exacerbaron los "problemas de productividad", sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, mientras que para las micro el "gran reto" lo ha puesto la informalidad.

El funcionario calificó a este como un "sector clave" en materia de desarrollo, empleos, ingresos y equidad al representar el 99,6 % del tejido empresarial con 1,7 millones de mipymes, lo que le otorga un rol protagónico en la reactivación económica del país.

"Las mipymes necesitan sobrevivir, sin ellas no se va a poder avanzar en la reactivación. Son muy importantes para nuestra economía y fundamentales para los ingresos de los colombianos", aseguró.

De estos negocios, que conmemoraron el 27 de junio el Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), el 40 % está en el comercio, el 32 % en los servicios y cerca del 11 % en la manufactura, mientras que el resto se concentra en otras actividades.

RELEVANCIA EN LA REACTIVACIÓN

Pineda destacó que en Colombia las mipymes representen el 81 % del empleo, en contraste con las cifras de América Latina donde apenas alcanzan el 60 %.

En ese sentido, el viceministro especificó que mientras las mipymes representan en la región el 25 % del PIB, en el país tienen entre el 35 y el 40 % de participación en el Producto Interno Bruto.

Con las condiciones impuestas por la pandemia y de cara a la "apertura gradual e inteligente" que inició el país, los esfuerzos están dirigidos -según explicó el viceministro- a atender cuatro temas: productividad, informalidad, acceso al financiamiento y acceso a tecnologías.

MICRONEGOCIOS, UNA PREOCUPACIÓN

En el país, la mayoría de los emprendimientos son microempresas con un 92,5 %, mientras que el 5,5% son pequeñas empresas y el 1,6% corresponden a medianas.

"Colombia es un país de mipymes, pero sobre todo de empresas micro porque representan gran parte del total de nuestra estructura empresarial", anotó Pineda.

Existen unos 5,9 millones de micronegocios, muchos de ellos en la informalidad pues el 64,8 % no cuentan con registro mercantil y 87,6 % no aporta ni a salud ni pensión, con lo cual "sus trabajadores están expuestos a una enorme inestabilidad".

"No se puede perder la oportunidad de promover la formalidad", apuntó el funcionario, quien agregó que en esta fase de la pandemia trabajan en el acceso al financiamiento para que las mipymes dejen de financiarse con recursos familiares y con el gota a gota, "en el peor de los casos".

En cuanto al acceso a tecnologías de información y comunicación y a las plataformas tecnológicas, otro desafío importante en la pandemia, Pineda resaltó algunos avances pese a las limitaciones.

"El 74 % de las mipymes cuenta con Internet, el 75 % dice tener dispositivos móviles y el 45 % usa redes sociales, que se ha venido incrementando por esto de las ventas online en este periodo", reveló el funcionario.

MEDIDAS PARA SOBREVIVIR

Al inicio de la emergencia por la pandemia, que llevó a Colombia a una cuarentena que empezó el 25 de marzo, Pineda indicó que entregaron alivios de cortísimo plazo para que las mipymes pudieran "sobrevivir" con algo de liquidez inmediata.

Hasta el momento, detalló el funcionario, han hecho colocaciones por un billón de pesos y realizado más de 10.000 operaciones de crédito, el 84 % de ellas orientadas a las mipymes.

Ahora, contó el viceministro, miran hacia la reactivación de la economía con acompañamientos en los protocolos de bioseguridad y respaldos en la comercialización a través de plataformas electrónicas.

Para el director ejecutivo de la Corporación Interactuar, Fabio Andrés Montoya, las mipymes están "muy afectadas" y han visto su actividad económica "muy golpeada" por la pandemia.

No obstante, confía en su "resiliencia" y considera que "hay señales de que se están empezando a reactivar" al reportar mejores cifras en microcrédito que indican que estas empresas tienen la "esperanza" de poderse recuperar.

"Creemos que las mipymes van a ser las que en realidad van a ayudar a reactivar la economía del país", aseguró a Efe Montoya, quien apuntó que esa función la cumplirán si reciben mecanismos financieros, acceso a mercados, alivios e integración con la gran empresa.

