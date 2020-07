La OMS insta a gobiernos a "despertar" y a "librar combate" contra el coronavirus

La OMS insta a gobiernos a "despertar" y a "librar combate" contra el coronavirusGinebra, 3 Jul 2020 (AFP) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó el viernes a los países afectados por el coronavirus a "despertar" y "luchar" contra la pandemia, porque "las cifras no mienten"."Ya es hora de que los países miren las cifras. Por favor, no ignoren lo que les dicen los números", dijo en una conferencia de prensa el jefe de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan.Ryan respondía a una pregunta sobre la situación en México pero precisó que su mensaje se dirigía a "muchos países"."La gente debe despertar. Las cifras no mienten y la situación en el terreno no miente", añadió. Subrayó que "nunca es demasiado tarde, en una epidemia, para tomar el control"."La OMS comprende perfectamente que hay buenas razones para que los países quieran relanzar sus economías", añadió."Pero no se puede ignorar tampoco el problema, no va a desaparecer como por acto de magia", señaló.Subrayó además que "debemos iniciar el combate ahora. Debemos parar este virus ahora"."Los países enfrentan decisiones difíciles", pero "deben absolutamente romper las cadenas de transmisión", inclusive adoptando medidas de confinamiento "si no hay alternativa", consideró Ryan.La pandemia de covid-19 sigue retrocediendo en Europa, pero se incrementa en el continente americano.Por primera vez desde el inicio de la pandemia en China en diciembre, América Latina superó el viernes a Europa en número de casos, con más de 2,7 millones de enfermos.Sin embargo el continente europeo sigue siendo la región con más decesos, con cerca de 200.000 muertos, seguida por Estados Unidos y Canadá (137.421) y América Latina (121.662).cf/apo/eg/pc