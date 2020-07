L a peruana Vegan Bunnies usa el arte urbano para “deconstruir” los tópicos de género

La artista Vegan Bunnies, de nombre real Ale, conversa con Efe este sábado durante una entrevista. EFE/Raquel Manzanares

Logroño (España), 4 jul (EFE).- La artista peruana Vegan Bunnies utiliza el arte urbano para "deconstruir" los tópicos de género, al igual que ella trata de deconstruirse día a día porque no se considera perfecta ni busca la perfección, sino que "mejora de forma constante".

Vegan Bunnies conversó con Efe con motivo de su participación en la exposición "Arte Urbana" en la ciudad de Logroño (norte), que se puede visitar hasta el próximo 23 de agosto y para la que esta artista pintó un mural en una de las paredes de la sala.

Bunnies subraya que muestras como esta, dedicada a las mujeres en el arte urbano, permiten dar "más fuerza a la mujer, que casi siempre estaba en los museos y galerías como la musa, pero también las hay artistas y creadoras".

"No solo somos madres y amas de casa, todavía se cree en esquemas como la familia formada por una mujer y un hombre, y hay que aprovechar estos tiempos para alzar la voz", asegura.

Esta artista del grafiti remarca que "la mujer, en general, siempre ha sido invisibilizada en todo: se ha visto desde los inicios de la lucha feminista, con simples derechos básicos que no podían ejercer y, aun así, con todo el tiempo que ha pasado, lo vemos hasta en el lenguaje".

Las obras que firma Vegan Bunnies hablan tanto de situaciones suyas cotidianas, con la visualización de su depresión, como de experiencias ajenas de compañeras, a través de mensajes que, aunque no siempre están escritos, están presentes en sus dibujos.

Relata que comenzó a producir arte urbano hace unos ocho años en Barcelona, donde realizaba "pintadas de anarquismo", de ahí paso a los pósters y un día, mientras dibujaba en un papel, se preguntó por qué no plasmar en la calle su creación, que "rompía con la estética que se acostumbra en el movimiento anarquista".

"Me motivaba el anarquismo, su manera de expresarse en la calle siempre me causó mucho interés y, cuando uno tiene interés por algo, el mundo se encarga de llevarlo a ver esas cosas, fue algo natural", resalta.

El mural que Vegan Bunnies pintó para "Arte Urbana" se basa en "acontecimientos bastante actuales" reflejados a través de sus personajes recurrentes, unos pequeños conejos, con los que trata de hacer visible "situaciones de la actualidad" que afectan de forma cotidiana a la sociedad.

El centro de la obra está protagonizado por una niña de color que lanza un cactus, una referencia al grafiti del artista Banksy en el que aparece un chico que realiza este mismo gesto con un ramo de flores, especifica.

"Si tuviera que tirar una planta, sería un cactus, por la rabia que siento hacia todo lo injusto que pasa", subraya esta creadora, quien añade que su mural hace referencia a la revuelta social, la discriminación, la igualdad de género, el veganismo, el feminismo y a la bandera transexual.

Respecto a cómo definiría su arte, señala que ella produce lo que le "nace" y lleva "el sentimiento puro y duro a la calle", ya sea "pintar un grafiti vandálico o hacer el mural más bonito del mundo", porque "no se puede definir lo que el corazón y la mente piden".

Por Sergio Jiménez Foronda