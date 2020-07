G7.- Rusia desmiente cualquier tipo de conversación para reincorporarse al G7

MOSCÚ, 4 (DPA/EP)



El Gobierno ruso ha desmentido este sábado cualquier tipo de conversación para reincorporarse al grupo de las principales economías del mundo, que abandonó en marzo de 2014 por presiones internacionales al anexionarse Crimea durante la guerra de Ucrania.



El viceministro de Defensa ruso, Sergei Riabkov, ha asegurado que no existen ahora mismo negociaciones concretas sobre la participación rusa en la próxima cumbre del ahora G7 a finales de este año, tal y como especuló hace unas semanas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"No hemos tenido negociaciones de este tipo y no estamos teniendo ninguna", aseguró el viceministro.



El comentario se produce después de que John Sullivan, el embajador de EEUU en Rusia, asegurara en una entrevista que la administración en Washington ya estaba en conversaciones con el Ministerio de Exteriores ruso sobre el asunto.



El presidente de EEUU, Donald Trump, anfitrión de la cumbre del G7 de este año, está tratando de atraer a otros países al grupo, con un énfasis particular en Rusia y su presidente, Vladimir Putin.



El mes pasado, Trump cuestionó si el G7, compuesto por Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido, "representa adecuadamente lo que está sucediendo en el mundo", y lo describió como un "grupo de países muy anticuado". "