Fútbol/Primera.- (Previa) Espanyol o Leganés, abocado al drama en el RCDE Stadium

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



RCD Espanyol y CD Leganés se enfrentan este domingo en el RCDE Stadium (17.00 horas) en una dramática 'final', que podría provocar el descenso del que caiga, en una trigésima cuarta jornada en la que el Getafe apurará sus opciones de 'Champions' ante un Osasuna enrachado (19.30 horas).



Catalanes (24) y madrileños (25), a diez y nueve puntos de la zona de salvación respectivamente, afrontan quizás su única oportunidad de poder soñar con permanecer una temporada más en Primera. Su tabla de salvación será condenar de manera casi definitiva a su rival.



De hecho, para el que pierda, el descenso podría consumarse de manera matemática este mismo lunes si el Celta (34), que ahora mismo marca la permanencia, gana el sábado al Real Betis; el Deportivo Alavés (35) hace lo propio en Pucela y el Eibar (35) da la sorpresa el lunes ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.



La buena noticia para los pepineros es la recuperación de su capitán, el argentino Alexander Szyamanowski, que podría disputar sus primeros minutos tras meses de ausencia por lesión; Javier Aguirre no podrá contar, sin embargo, con Omeruo, Carrillo ni con Óscar Rodríguez, que no volverá a vestir la elástica blanquiazul por una contractura en el cuádriceps y que podría abandonar el club al final de temporada.



Rufete, mientras, tiene la única duda de Pipa para tratar de evitar el primer descenso a Segunda del equipo perico desde 1993. Raúl de Tomás y Calleri formarán en la dupla atacante para dar al cuadro catalán algo de oxígeno.



EL GETAFE, A ATAR EUROPA ANTE OSASUNA



Por su parte, el Getafe tratará de apurar uno de sus últimos cartuchos por la 'Champions' ante Osasuna, que ya tiene atada la permanencia en la máxima categoría y que buscará su cuarta victoria consecutiva. Tras caer ante el Real Madrid (1-0), los de José Bordalás son sextos con 52 puntos, a cinco de la zona de Liga de Campeones y con cuatro de ventaja sobre el Athletic Club, el primero de los aspirantes a los puestos continentales.



Por ello, aun sin renunciar a cotas mayores, el conjunto azulón no debe perder ojo sobre los perseguidores y garantizar su presencia en la próxima edición de la segunda competición europea. Además de Filip Manojlovic, el técnico del conjunto getafense deberá lidiar con las ausencias de Oghenekaro Etebo y Erick Cabaco.



Mientras, los navarros, con 44 unidades, ataron ya la salvación y juegan sin presión y con el aliciente de estirar su racha triunfal, tras ganar de manera consecutiva a Deportivo Alavés (0-1), Leganés (2-1) y Eibar (0-2). Enric Gallego, sancionado, se une a las ausencias de los lesionados Chimy Ávila y Jorge Herrando.



--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.



Athletic - Real Madrid. González González (C.C-leonés) 14.00 horas.



Espanyol - Leganés. Cuadra Fernández (C.Balear) 17.00 horas.



Osasuna - Getafe. Melero López (C.Andaluz) 19.30 horas.



Villarreal - FC Barcelona. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 22.00 horas.