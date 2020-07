Fútbol/Primera.- Previa del Villarreal CF - FC Barcelona

El Barça se examina ante un 'Submarino' lanzado



BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)



El Villarreal CF recibe este domingo al FC Barcelona (22.00 horas) en el Estadio de la Cerámica en un duelo entre el equipo más en forma del momento, que viste de amarillo y es un 'Submarino' lanzado al triunfo, y un Barça que vive entre polémicas y que se juega, prácticamente, el revalidar LaLiga Santander.



Con un Villarreal que es, por detrás del líder Real Madrid, el equipo más en forma tras el confinamiento, y un Barça que se está dejando puntos por el camino en forma de tres empates, este duelo se prevé clave en la lucha por el título, siendo el Villarreal el posible mejor aliado para la causa blanca.



Quizá, por esta dinámica de no conocer la derrota, sea el momento idóneo para que Javi Calleja, además, rompa otro gafe. Si nunca había ganado a Mallorca o Granada y lo logró en este regreso a la competición, ahora el técnico amarillo se mide a un Barça al que tampoco nunca ha ganado estando al mando del 'Submarino'. En casa, en buena dinámica, y ante un Barça tocado, aspira a quedarse sin ningún 'verdugo' que le amenace.



Hasta el momento, no obstante, sus cruces contra el Barça se saldan con cuatro derrotas y un empate, logrado en la Cerámica. Un desafío más para este Villarreal enrachado que puede ser juez de LaLiga y con un propósito más que claro; estar en Europa la próxima temporada.



Quintos en la clasificación, con 54 puntos y 3 de un Sevilla que guarda la última plaza de 'Champions', este Villarreal está protagonizando una gran remontada a la que no quiere poner fin. Un reto ambicioso que pasa, en parte, por ahondar en la herida blaugrana y acrecentar el debate, ya creciente, sobre la idoneidad de haber contratado a un Quique Setién que no ha mejorado a Ernesto Valverde.



Necesita ganar el Barça o, más bien dicho, le urge lograr los tres puntos. Si no suma de tres en tres, y el Madrid sigue sin fallar, podría perder el cetro de LaLiga antes de tiempo y propiciar algo similar a lo que ha sucedido en el basket, que el lunes presenta a Sarunas Jasikevicius como nuevo entrenador en lugar de Svetislav Pesic, tras perder éste la final de la Liga Endesa.



Son tiempos convulsos en Can Barça y, una derrota en Villarreal, podría ir decantando las cosas hacia una dirección que parecía equívoca antes del parón, cuando los blaugranas eran líderes. Quizá no haya cambios drásticos, pues aún está la 'Champions' en liza. Pero el Barça se juega más que tres puntos en la Cerámica.



La duda, arriba, es saber si Antoine Griezmann volverá al once titular tras ser suplente en tres de los últimos cuatro partidos. Además, en el empate en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid, entró en el descuento provocando la ira de sus familiares, que se quejaron en las redes sociales antes de borrar dichos mensajes.



Sin Samuel Umtiti, con molestias, de nuevo, en la rodilla, Setién afronta este partido sin más problemas de última hora --siguen siendo baja De Jong y Dembélé--. Calleja, que también tiene a su artillería lista, tiene el comodín moral de contar con un Paco Alcácer que se enfrenta al que era su equipo, con 4 goles en 12 partidos en su haber.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



VILLARREAL CF: Asenjo; Mario Gaspar, Pau Torres, Albiol, Moreno; Trigueros, Cazorla, Anguissa; Gerard Moreno, Alcácer y Chukwueze.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Riqui Puig, Rakitic; Messi, Suárez y Griezmann.



--ÁRBITRO: Del Cerro Grande (C.Madrileño).



--ESTADIO: Estadio de la Cerámica.



--HORA: 22.00/Partidazo en Movistar LaLiga.