Fútbol/Primera.- Previa del Athletic Club - Real Madrid

San Mamés, último gran escollo por LaLiga para el Real Madrid



Los de Zidane se enfrentan a un Athletic que todavía sueña con Europa



El Real Madrid afronta este domingo en una complicada plaza como San Mamés (14.00 horas/Movistar LaLiga) un duro examen para su liderato y sus pretensiones de conquistar LaLiga Santander, ante un Athletic Club que todavía aspira a alcanzar las plazas europeas y que espera dar la campanada ante un equipo imparable en la reanudación.



Y es que, tras el reinicio de la competición después del obligado parón por la pandemia de coronavirus, los de Zinédine Zidane no han quitado el pie del acelerador y han ganado sus seis encuentros disputados, en los que solo han encajado dos goles y han mantenido la puerta a cero en cuatro de ellos.



Gracias a esa renovada solidez defensiva, el cuadro blanco ha podido remontar la desventaja con el FC Barcelona, que se despidió en marzo líder, y ahora atesora cuatro puntos de ventaja, más el golaveraje, sobre los azulgranas. Los tropiezos de los de Quique Setién en Sevilla (0-0), Vigo (2-2) y en la última jornada ante el Atlético (2-2) han dado alas a los madridistas, que podrían casi finiquitar el campeonato en 'La Catedral'.



El duelo en Bilbao es quizás el de mayor entidad de los que le quedan, con Alavés, Villarreal, Granada y Leganés, estos dos últimos a domicilio, como rivales de las cuatro últimas jornadas. Por eso, asaltar San Mamés, en una jornada en la que el Barça visita el Estadio de la Cerámica, se antoja clave para poder alzar cuanto antes un título que podría caer antes de que finalice la competición.



"Los jugadores saben que es una competición difícil y larga. A la vuelta del confinamiento han demostrado que quieren ir a por todo. Aquí no hay nada de euforia porque no hemos ganado nada. Hay trabajo y compromiso", declaró Zidane en rueda de prensa. Los números hablan del mejor Madrid del curso.



De hecho, se trata también del mejor de los últimos años; si este domingo vence, encadenaría siete victorias consecutivas en la misma temporada por primera vez desde las 12 finales de la campaña 2015-16, también con el francés en el banquillo.



Para la cita, Zidane no podrá contar con Eden Hazard, que sufrió un golpe ante el Getafe, por lo que Karim Benzema -que se enfrenta al equipo al que más ha goleado en su carrera- y Vinicius integrarán previsiblemente el ataque madridista, al que se sumaría Rodrygo si el técnico galo decide prescindir de Modric. Tampoco estarán James ni Varane, que dejará su sitio junto a Sergio Ramos, autor del gol de la victoria ante los azulones, a Militao.



EL ATHLETIC, EN BUSCA DE EUROPA



También ambicioso será el reto del Athletic Club, que todavía no se rinde en su sueño de alcanzar los puestos continentales. Con 48 puntos, está a dos de la séptima plaza, última de las de acceso a Europa y que ostenta actualmente la Real Sociedad (50).



Desde la reanudación de LaLiga, los de Gaizka Garitano han sumado 11 de 18 puntos posibles, unos números que podrían presionar a sus rivales en la lucha europea. Además, en sus últimos cuatro partidos solo han concedido dos goles, y los números le sitúan como el tercer equipo menos goleado (28) del campeonato, solo por detrás del Real Madrid (21) y del Atlético (25).



Precisamente esa fortaleza es a la que apela Gaizka Garitano para tratar de sorprender, recordando que tendrán "más posibilidades a partido cerrado". "Si dejamos que ellos saquen todo el potencial ofensivo y nos hagan daño, es muy difícil jugar a golpes contra ellos, ese partido lo tenemos perdido. El potencial ofensivo que tienen es grandísimo, y pasará por hacer un gran trabajo defensivo", advirtió el técnico de los 'leones'.



En busca de su tercera victoria consecutiva tras las logradas ante Mallorca (3-1) y Valencia (0-2), Beñat Etxebarria, con una sobrecarga en el cuádriceps, será la única baja en el conjunto vasco, que venció por última vez al Real Madrid en marzo de 2015, precisamente en San Mamés, con un solitario gol de Aritz Aduriz.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; Williams, Muniain, Córdoba; y Raúl García.



REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Kroos, Modric; Vinicius y Benzema.



--ÁRBITRO: González González (C.Cast.-leonés).



--ESTADIO: San Mamés.



--HORA: 14.00/Movistar LaLiga.