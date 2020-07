Fútbol/Primera.- (Crónica) El Valencia no reacciona con Voro y el Alavés se complica la vida

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Valencia no pasó del empate contra el Granada (2-2) en un partido plagado de alternativas que deja un punto insuficiente para ambos en su pelea por jugar en Europa la próxima temporada, mientras que el Alavés complicó su presencia en LaLiga Santander tras caer con el Valladolid en los últimos compases del encuentro (1-0).



En el Nuevo Los Cármenes, el Valencia tampoco despierta con Voro y sigue alejándose de Europa. Los jugadores 'che' fueron a remolque, se pusieron por delante, pero terminaron sufriendo un nuevo revés en una falta en contra que permitió a Fede Vico dejar las tablas definitivas. Los de casa hicieron justicia a su buena propuesta.



El partido arrancó con el dominio nazarí con una ocasión del veloz Machís y se extendió hasta casi el descanso con un cabezazo de Carlos Fernández y un tiro al costado de la red de Roberto Soldado, de los más incisivos. Tanto fue el cántaro a la fuente que el Granada se adelantó a la hora de partido con un gol de penalti obra de su '9' referencia.



Carlos Fernández, uno de los descubrimientos del campeonato, ya suma 11 goles entre todas las competiciones y está siendo vital para el futuro de los granadinistas. Sin embargo, el Valencia encontró el empate en su primer tiro a portería, un minuto después del gol andaluz. Manu Vallejo, que volvió a la titularidad siete meses después, igualó el electrónico.



Y es más, el equipo de Voro se puso por delante gracias a un latigazo de Gonzalo Guedes ante el que nada pudo hacer Rui Costa. El disparo no fue muy escorado, pero sí con una gran potencia. El 1-2 no cambió por completo el estilo del conjunto de Diego Martínez. Soldado hizo méritos en un par de ocasiones, pero fue Vico con un friqui quien empató de forma definitiva.



El lanzamiento fue centrado, pero la barrera se abrió y confundió a Cillessen. De esta forma, y pese a las intentonas finales del Granada, el empate no sirve a ninguno para escalar a los puestos europeos. Seguirán noveno y décimo, a cinco puntos de la Liga Europa, a falta de que se complete el resto de la jornada.



En Zorrilla, el Real Valladolid logró una victoria 'in extremis' frente al Deportivo Alavés para alcanzar los 39 puntos y lograr la permanencia virtual por segunda temporada consecutiva. Los de Sergio González aprovecharon un rechace a tres minutos del final para conseguir el 1-0 en botas de Joaquín.



El duelo fue muy parejo, con ocasiones en ambos bandos, y con un Alavés apurado por sus malos resultados tras el confinamiento. El equipo de Asier Garitano, que parece cuestionado en las últimas semanas, pudo haberse adelantado en la primera parte con un cabezazo de Duarte al cuarto de hora. Un primer aviso que sirvió de poco.



Los de Pucela replicaron con un lanzamiento al travesaño de Alcaraz, su mejor hombre, y con un testarazo de Unal que detuvo Roberto con maestría. Y finalmente, los blanquivioletas se llevaron el premio con esa acción de Joaquín cuando ambos equipos daban por bueno el empate. El Valladolid seguirá un año más en Primera y el Alavés hipoteca su futuro respecto a la zona baja de la tabla.



EL CELTA DEJA DUDAS



Aún pendiente de esa zona tendrá que seguir el Celta. Los de Óscar, capaces de encadenar dos victorias y casi una tercera ante el Barça, volvieron a dejarse llevar en el empate (1-1) ante el Real Betis. Un punto de tranquilidad para la marejada bética y que deja al Celta marcando la salvación, con seis más que el Mallorca.



La primera parte fue plana de ambos equipos, con un gol y nada más que destacar. Nolito, como Aspas ante el Barça, tuvo algo más de ayuda de la barrera para hacer el 1-0 de falta directa. El meta Joel volvió a quedar señalado, pero en la segunda parte el Betis quiso y fue mejor. El cuadro de Alexis no encontró el premio en la primera, un penalti que parecía claro de Rafinha a Cuadrado.



En la televisión, el árbitro cambió su decisión. El Betis mejoró también gracias a la entrada de Pedraza, Joaquín y Tello, para un esquema más familiar y una insistencia que terminó con el 1-1 de Feddal, quien remató solo en área pequeña, en un centro de Canales.