Fútbol.- Rummenigge descarta que el Bayern pueda fichar a Havertz este año

29/01/2020 FILED - 29 January 2020, North Rhine-Westphalia, Duesseldorf: FC Bayern Munich's CEO Karl-Heinz Rummenigge answers questions at the SpoBis congress. Rummenigge ruled out the transfer of Kai Havertz from Bayer Leverkusen this year. Photo: Roland Weihrauch/dpa DEPORTES Roland Weihrauch/dpa



BERLÍN, 4 (dpa/EP)



El presidente de la junta directiva del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, echó por tierra las esperanzas de que el conjunto bávaro pueda fichar en un futuro próximo al internacional alemán Kai Havertz, del Bayer Leverkusen.



"Lo digo bien claro: una transferencia de Havertz no será posible para nosotros este año por razones económicas", señaló Rummenigge en una entrevista con la emisora de televisión y web deportiva Sport1.



"Todo el fútbol europeo y también el Bayern se enfrentan actualmente a grandes retos económicos que durarán mientras no sea posible volver a jugar ante los espectadores", explicó el dirigente de 64 años, a la vez que agregó que todo el mundo conoce "el monto que Rudi Völler tiene en mente en el Bayer Leverkusen".



El Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen se enfrentarán esta noche en la final de la Copa Alemana en Berlín. Havertz es cortejado desde hace mucho tiempo por el equipo de Múnich y también por muchos e importantes clubes extranjeros.



Sin embargo, es poco probable que el joven de 21 años sea llevado a Múnich este verano, en vista de los gastos del Bayern con el fichaje de Leroy Sané en estos difíciles tiempos de pandemia y un traspaso estimado en 100 millones de euros.



Según el director deportivo del Leverkusen, Rudi Völler, no hay "nada concreto, nada que informar" en el "caso Havertz". Völler añadió que él personalmente espera "que se quede un año más", pero en entrevista con el diario 'Bild' acotó: "Tenemos un contrato, si se las cosas se dan según el mismo, puede irse también este verano".



Rummenigge le desea a Völler "que Havertz se quede en el Leverkusen por lo menos un año más". "Al fin y al cabo, nos interesa tener competencia", adujo el bávaro, sin descartar otros fichajes en general o ventas de jugadores.



"Necesitamos hacer transferencias con cierta continuidad", explicó Rummenigge. "Tampoco descarto la posibilidad de que nos desprendamos de uno o dos jugadores para compensar económicamente los gastos", apuntó.