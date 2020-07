Fútbol.- Garitano: "Tenemos un reto bonito contra el mejor equipo"

"Tendremos más posibilidades a partido cerrado"



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, ha asegurado que afrontan "un reto bonito" este domingo en San Mamés ante el Real Madrid, el equipo "que mejor está" en estos momentos en LaLiga Santander, y ha afirmado que cuando más "cerrado" sea el partido "más posibilidades" tendrán ante el líder.



"Es el mejor equipo, sin duda. No solo por la plantilla tan larga que tiene, sino porque esos jugadores tienen una buena organización, están apretando muy bien arriba, están corriendo, fortísimos atrás... Es el equipo que mejor está, con diferencia. Tenemos un reto bonito", declaró en rueda de prensa.



Además, recordó que los de Zinédine Zidane han ganado "todos los partidos desde que volvieron" y "se les ve muy bien". "Es el equipo más en forma, pero siempre soy optimista y tengo total confianza en los jugadores. Tenemos que hacer un partido perfecto para ganar, pero el optimismo lo tenemos, la confianza también, y vamos a pelear seguro", subrayó.



En este sentido, el técnico vasco espera que se impongan las defensas. "Ojalá, más posibilidades tendremos a partido cerrado. Si dejamos que ellos saquen todo el potencial ofensivo y nos hagan daño, es muy difícil jugar a golpes contra ellos, ese partido lo tenemos perdido. El potencial ofensivo que tienen es grandísimo, y pasará por hacer un gran trabajo defensivo. Debemos tratar de hacerles daño", indicó.



"Nosotros llevamos pocos goles en contra, pero ellos llevan 21, es un muy buena marca. Si un equipo con esos jugadores encima está bien organizado y no le haces daño... Mañana va a ser imprescindible defender bien y hacer gol. Ellos están mostrándose muy sólidos, tanto como nosotros o más", prosiguió.



Por ello, Garitano ve "las cosas igualadas". "Ellos están ganando pero a base de trabajo, de mantener la portería a cero. Siempre soy muy optimista, tenemos un partido complicado, pero tenemos nuestras armas y queremos competir. Hay mucha igualdad después del parón, se puede dar cualquier resultado, aunque la trayectoria que llevan ellos hace que este partido sea el más difícil. Tenemos muchas ganas de este partido y vamos a ver si somos capaces de hacerle frente", manifestó.



En otro orden de cosas, el preparador rojiblanco aseguró que le parece "una putada" jugar sin público un encuentro así. "El otro día en el autobús, después del partido, estábamos comentando qué sería este partido con gente. Estaría San Mamés lleno y nos llevaría en volandas. Pero nos estamos manejando bien en los partidos de casa sin público, sacando buenos resultados. Hubiera sido bonito, jugar todos juntos contra el equipo que mejor está en la actualidad. Seguro que vamos a sentir a la gente, y a vamos a ver si podemos darles una alegría", expresó.



Garitano, que afirmó que "en cualquier momento" podría jugar Ibai Gómez, recalcó el trabajo que la plantilla ha hecho durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus. "Hemos trabajado fuerte ahora en estas tres o cuatro semanas. Los jugadores han sido muy responsables en la etapa en la que han estado en casa, les hemos dado todo tipo de herramientas para poder trabajar y ellos han respondido perfectamente para volver incluso mejor de lo que estaban. Estamos contentos. Tenemos algún jugador tocado para mañana y veremos si hoy pueden entrenar o no", expuso.



Por último, Garitano apuntó que "no" se ven "para nada favoritos" ante Real Sociedad y Valencia en la lucha por el último de los puestos de acceso a Europa. "Ellos (Real Sociedad) eran los que tenían la ventaja. A la Real le veo bien, el Valencia está pasando un pequeño bache, pero que somos favoritos, desde luego que no", reiteró.



"Sí que es verdad que estamos en la pelea y tenemos que intentar aprovechar hasta el final la racha en la que estamos y acabar bien. Sabemos que es un trabajo de dos semanas y tenemos que apretar fuerte. Nos jugamos todo y cada día de estos cinco partidos va a ser una final y no miramos a la clasificación, sino partido a partido. Mañana tenemos el más difícil contra el mejor equipo del campeonato; si lo sacamos, más cerca estaremos", concluyó.