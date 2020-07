Fórmula 1/GP Austria.- Sainz: "Ha sido un alivio ver que podemos luchar"

03/07/2020 Carlos Sainz en el GP Austria DEPORTES MCLAREN



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) reconoció que fue un "alivio" ver este sábado que están en condiciones de "luchar", después de una apretada sesión de calificación del Gran Premio de Austria, donde saldrá octavo.



"En general es un día muy bueno para todo el equipo, ver que tenemos opciones de meternos en la pelea con los equipos que el año pasado nos ganaban fácilmente", dijo en declaraciones a Movistar Plus, en el inicio del Mundial.



La vuelta a la acción, tras el parón por el coronavirus, comenzó a despejar dudas con buenas sensaciones para Sainz. "Personalmente, he tenido problemas con el balance en las curvas rápidas. Aunque haya sigo octavo y una vuelta con juego usado, ha sido buen día, porque quiere decir que mañana podemos atacar", afirmó.



"Ha sido un fin de semana que hemos visto unos coches muy fuertes como Racing Point, Toro Rosso o Renault, pero ha llegado el momento hoy y nos hemos metido en la pelea. Ha sido un alivio ver que podemos luchar. No va a ser una carrera fácil pero parece que tenemos ritmo, hay que ver si el ritmo de la calificación se puede replicar en carrera", terminó.