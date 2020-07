Europa.- Alemania acoge a seis refugiados menores de edad procedentes de los campamentos de las islas griegas

BERLÍN, 4 (DPA/EP)



El Ministerio del Interior alemán ha confirmado este sábado la acogida en el país de otros seis menores de edad más procedentes de los campos de refugiados de las islas griegas del Egeo.



Se trata de seis niños afganos con edades comprendidas entre 13 y 14 años que llegaron al aeropuerto de Fráncfort el 26 de junio; un grupo de rezagados de un primer grupo de 53 menores no acompañados que llegaron a Alemania en abril.



Una portavoz de Interior ha explicado que los niños se someterán ahora a "procedimiento de asilo en Alemania cuyo resultado está por ver".



Sin embargo, incluso en el caso de que se desestime la solicitud de asilo, los refugiados podrán permanecer por el momento en el país porque Alemania no suele deportar a los menores extranjeros no acompañados.



Según una resolución adoptada por la coalición de Gobierno de conservadores (CDU/CSU) y socialdemócratas (SPD) en marzo, Alemania acogerá de 350 a 500 niños de las islas griegas del mar Egeo. Los campos allí están superpoblados y las condiciones higiénicas son desastrosas, juntos, estos factores hacen de la vida allí una experiencia infrahumana.



Para la admisión en Alemania se tienen en cuenta dos grupos: los niños, preferiblemente niñas, que viajan sin sus familias, así como los menores gravemente enfermos que necesitan tratamiento urgente.



Dado que apenas hay niñas entre los refugiados que viajan solos, el Gobierno germano quiere centrarse ahora en los migrantes menores enfermos. Según declaraciones anteriores del ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, es probable que, incluyendo a los familiares, se trate de unas 900 personas.