Entrenador asistente de los Lakers no viajará a Orlando

Los Ángeles (EE.UU.), 3 jul (EFE).- Lionel Hollins, asistente del entrenador de los Lakers, no viajará con el equipo a Orlando (Florida), la próxima semana para reiniciar la temporada de la NBA, confirmó una fuente.

De acuerdo con la fuente, Hollins se consideró una persona de mayor riesgo debido a afecciones médicas subyacentes.

Aunque Hollins no estará presente en Orlando, seguirá siendo un miembro esencial del equipo y participará de forma remota en el personal del entrenador Frank Vogel.

Sin mencionar específicamente a Hollins por su nombre, Vogel dijo que fue una "experiencia bastante miserable" reunir la lista de grupos de viaje de 36 personas de los Lakers que tuvo que presentarse a la liga esta semana.

"Hay varios miembros de nuestro personal que no podremos incorporar a la burbuja que, francamente, necesitamos ahí", dijo Vogel a los periodistas el jueves.

Agregó que "el medio ambiente simplemente no nos permite hacer eso, lo cual es parte de la vida durante la pandemia".

Este no es el primer problema para los Lakers, líderes en la Conferencia Oeste.

El equipo ya se prepara para la ausencia del base titular Avery Bradley en Orlando, quien citó preocupaciones por el coronavirus, ya que tiene un hijo de seis años.

Los Lakers están esperando los planes de Dwight Howard para que se una al equipo.