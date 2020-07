El mexicano Raúl Jiménez, sin suerte ante el Arsenal

EFE/EPA/Mike Egerton

Londres, 4 jul. (EFE).- El mexicano Raúl Jiménez, titular este sábado contra el Arsenal, no tuvo suerte y se quedó sin marcar en un partido con pocas ocasiones.

El delantero azteca formó arriba junto a Adama Traoré, con el que compone una de las mejores duplas de la Premier League, pero la defensa de cinco que plantó el Arsenal frenó las intenciones de Jiménez.

La más clara para el delantero de 29 años llegó en la segunda parte, cuando Adama ganó un balón por la banda, puso un centro al segundo palo y Jiménez apareció desde atrás para rematar por encima del larguero.

Fue desequilibrado y los jugadores del Wolves pidieron penalti, pero el colegiado no señaló nada.

Jiménez disputó los 90 minutos del partido, pero no pudo evitar la derrota de su equipo gracias a un tanto de Bukayo Saka y otro de Alexandre Lacazette.

Raúl se queda con 15 goles en la clasificación de la Bota de Oro y pierde comba respecto a Jamie Vardy, que suma 21 después de los dos que anotó este sábado ante el Crystal Palace.