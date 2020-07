El industrial estado mexicano de Nuevo León frena su reapertura por COVID-19

Personas esperan el trasporte público este sábado, en una de las principales calles de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León (México). EFE/Miguel Sierra

Monterrey (México), 4 jul (EFE).- El norteño estado mexicano de Nuevo León, motor industrial del país, implementó este sábado nuevas restricciones a la movilidad de los ciudadanos debido a la rápida escalada de contagios, muertes y hospitalizaciones por la pandemia de la COVID-19.

El Gobierno estatal, liderado por Jaime Rodríguez "El Bronco", estableció la restricción de horarios en restaurantes, negocios y comercios, así como en el transporte público, a fin de que "la sociedad no tenga la tentación de salir", dijo el gobernador el pasado jueves.

Rodríguez dijo que no se suspenden las actividades económicas permitidas desde el inicio de la reapertura el pasado 1 de junio, sin embargo hay que "reducir la movilidad" debido al incremento de contagios.

"No hay toque de queda, pero si las cosas siguen tendré que tomar la decisión del toque de queda, clarito se los digo", advirtió.

Estas medidas se suman al decreto del Gobierno de Nuevo León, con capital en Monterrey, por el que se establecen sanciones económicas y hasta tres años de cárcel para los pacientes diagnosticados de la COVID-19 que vulneren su aislamiento.

Según datos oficiales, Nuevo León acumula 13.039 casos confirmados de la COVID-19, 438 decesos y 1.015 pacientes ingresados por el coronavirus SARS-CoV-2.

Este viernes se sumaron 24 nuevas defunciones, la cifra más alta en el estado desde el inicio de la pandemia.

Al comenzar la reapertura económica hace un mes, los contagios llegaban a 2.898, los decesos a 116 y los pacientes hospitalizados sumaban solo 24.

Los pronósticos del Gobierno de México prevén que Nuevo León será el estado del país en el que durará más la epidemia, que podría finalizar en el mes de octubre.

LA CAPITAL CIERRA EL CENTRO HISTÓRICO

Paralelamente, la Ciudad de México ordenó el cierre este fin de semana de los comercios del centro histórico luego de que varios negocios incumplieran las restricciones de aforos y horarios establecidos esta misma semana.

"En la semana se abrieron establecimientos del Centro Histórico, desafortunadamente muchos no cumplieron con las reglas de salud. Por esta razón, tomamos la decisión de cerrar hoy y mañana estos negocios y re acordar con comerciantes reglas más estrictas para evitar rebrotes", informó la alcaldesa, Claudia Sheinbaum, en Twitter.

La capital mexicana permitió esta semana la reapertura de restaurantes con aforos del 30 % y de peluquerías, pero aplazó la reapertura de centros comerciales que estaba prevista.

La capital, centro de la pandemia en el país, acumula 50.592 casos confirmados y 6.848 decesos, pero lleva varias semanas de caída en la ocupación hospitalaria.

México inició en junio un plan de reapertura con diferentes velocidades en cada uno de los 32 estados, aunque la pandemia sigue avanzando y el pasado jueves se registró un récord de contagios con 6.741 casos nuevos en un día.

Con 245.251 casos confirmados y 29.843 fallecidos, México ya es el sexto país del mundo con más muertos por la COVID-19, superando a España.