El fundador de la Liga Norte, Umberto Bossi, hospitalizado pero no grave

El fundador del partido federalista italiano Liga Norte (LN), Umberto Bossi. EFE/Ettore Ferrari/Archivo

Roma, 4 jul (EFE).- El fundador del partido italiano Liga Norte, Umberto Bossi, se encuentra desde el viernes hospitalizado en el departamento de Gastroenterología de un centro de la provincia de Varese, en la región de Lombardía (norte), pero sus condiciones no son graves.

Así lo revelan hoy los medios italianos, que citan a fuentes del hospital en el que se encuentra y que han explicado que se está sometiendo a algunas pruebas, pero que no reviste de gravedad.

Bossi, de 78 años, fue llevado al hospital en ambulancia en la tarde del viernes, "por elección de la familia, dada la situación actual, vinculada a la emergencia de coronavirus, pero no porque presentara un cuadro de particular urgencia", según las mismas fuentes.

El diario "Corriere della Sera" apunta a que un exceso de antiinflamatorios pudo conducir a una alteración de los valores del hígado que le causó una úlcera.

Bossi ya fue hospitalizado en el mismo centro en 2004 después de sufrir un ictus y de nuevo en 2019 tras desmayarse en su casa.