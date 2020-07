El dueto mexicano Félix y Gil aprovecha la cuarentena para trabajar más y más

Fotografía cedida por Ocesa Seitrack que muestra a los mexicanos Félix y Gil. Feliz y Gil se conocieron en los últimos años de instituto y desde entonces no han perdido las ganas de tocar y de llegar lejos como dúo. EFE/ELRETRATISTA/Ocesa Seitrack/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 3 jul (EFE).- Los mexicanos Félix y Gil se conocieron en los últimos años de instituto y desde entonces no han perdido las ganas de tocar y de llegar lejos como dúo. Durante esta cuarentena publicaron temas como "Cicatrices" o "Dosis de ti" y están aprovechando el tiempo para trabajar más que nunca.

"Queremos seguir componiendo, aprendiendo y viendo el lado amable... No todos los días el mundo nos regala una pausa para respirar y ver dónde estamos", dijo Félix en una entrevista con Efe.

Después de tocar en muchas bodas y fiestas de 15 años, Julio Ramírez, guitarrista del conocido grupo también mexicano Reik, dio con uno de sus vídeos de YouTube y les tendió la mano.

Ahora viven en la Ciudad de México el inicio de su segunda etapa y, aunque tenían muchas esperanzas puestas en 2020, no se han dejado caer y preparan muchas novedades para los próximos meses.

Ya han abierto conciertos en el Auditorio Nacional de artistas como Reik, Ha-Ash o Morat pero sus aspiraciones van más allá, a pesar de que su música tiene un sonido "sin pretensiones" que se puede encajar en el género urbano, dijo Félix.

Y en esa línea está "Dosis de ti": "Es un experimento con un sonido un poco urbano resultado de la misión de nuestro viaje a Miami, queríamos buscar un sonido que no fuera pretencioso. No buscamos ser J Balvin o Maluma, solo entrar a este género", detallaron.

Además, este tema suena fresco y veraniego, algo que, a pesar que la pandemia genere distancia con la playa y el mar, se agradece en verano y ante la falta de reuniones con amigos, opinó Félix.

"Dosis de ti" habla de amor, de un amor adictivo y apasionado a la vez que tranquilo, porque este tema nunca se agota y puede conectar con todas las personas, incluso con las que ni si quiera entienden el idioma de la letra, dijo el cantante.

"La verdad es que el amor es un idioma universal, a veces ni lo entiendes y te contagia. Nosotros buscamos un lenguaje muy nuestro y el español es tan rico que a veces se escucha entre líneas. Pretendemos cantarle al amor desde nuestro enfoque, desde nuestras experiencias", detalló Félix.

LA SEGUNDA VIDA DE UNA CANCIÓN

Y otra de las canciones con la que lograron conectar con muchas personas es "Cicatrices" que, aunque habla de que lo bueno llegará y de tener esperanza, no hablaba en un inicio de la compleja situación actual por la pandemia mundial de coronavirus, ya que fue escrita en 2014.

La canción formaba parte de un EP que grabaron cuando llegaron a la capital como carta de presentación y precisamente habla de la fuerza necesaria para dos jóvenes que llegan a una de las ciudades más grandes del mundo para intentar hacer su sueño realidad.

"Cuando nos mudamos de Ensenada a la ciudad fue un gran paso. Era como 'todo va a estar bien, aunque sientas que te va a comer ese tiburón llamado Ciudad de México hay que darle", dijo el músico.

Las personas cercanas a ellos en su ciudad natal tenían esta canción en el móvil y les encantaba. Aunque tanto Félix como Gil pensaban que ya pertenecía al pasado, conversando con su familia durante la cuarentena Félix se dio cuenta de que la cuarentena podría ser un buen momento para retomarla y animar a la gente a superar este complejo momento.

"Estábamos en una reunión en mi familia y me dijeron que con la pandemia estaría bien un tema de superación, de seguir adelante y mi hermano preguntó por cicatrices. La pusimos en ese momento y tomó otro significado. Después se lo mandé al equipo y les encantó", explicó Félix todavía sorprendido por la segunda vida de esta canción.

Ahora planean sacar nuevos sencillos cada dos meses hasta final de año ante la falta de posibilidades de hacer conciertos y sin pretensión de unirlas en un disco, conscientes de que la industria actualmente funciona por canciones sueltas y con la idea de ir conectando cada vez con un mayor número de personas.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (http://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento