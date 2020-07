El BCIE, el Sica y la Sieca convocan a la tercera edición de concurso "Call for papers"

En la imagen un registro del presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, quien dijo que el banco, el Sica y la Sieca han puesto en la agenda regional la facilitación del comercio, la movilidad eléctrica, logística y el transporte multimodal para dinamizar la economía de Centroamérica. EFE/Javier Liaño/Archivo

Tegucigalpa, 3 jul (EFE).- El Sistema de la Integración de Centroamérica (Sica), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) convocaron este viernes la tercera edición del concurso "Call for papers".

En el concurso podrán participar académicos con trabajos de investigación sobre la unión de la región, indicó la oficina del BCIE, que tiene su sede en Tegucigalpa.

El Call for papers: "La integración centroamericana hacia el Bicentenario de la Independencia y los 30 años del Sistema de la Integración Centroamericana", busca poner en perspectiva temáticas vinculadas a la situación económica de la región y la identidad cultural.

Además, la salud pública, la resiliencia ante el cambio climático, la migración y el proceso de integración, entre otros temas.

El concurso también incluye un componente propositivo y de aporte de nuevas ideas para fortalecer el Sistema de la Integración Centroamericana.

El presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, dijo que el banco, el Sica y la Sieca han puesto en la agenda regional la facilitación del comercio, la movilidad eléctrica, logística y el transporte multimodal para dinamizar la economía de Centroamérica.

"Ya estamos promoviendo la conectividad ferroviaria regional y para ello se brindó apoyo financiero a los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras para la realización de los estudios y proyectos correspondientes", enfatizó.

Mossi indicó que la semana pasada el BCIE auspicio un seminario virtual en el que analizaron "las implicaciones que tendría un ferrocarril en Centroamérica como polo de desarrollo social y económico en la nueva realidad post COVID-19".

La tercera edición del concurso es apoyada por la Unión Europea, la Fundación Etea y la Universidad de Costa Rica, quienes contribuirán a enriquecer la iniciativa a través de conocimientos técnicos y campos de especialización, agregó la institución regional.

El secretario general del Sica, el expresidente guatemalteco Vinicio Cerezo dijo que el Call for papers es una parte "esencial" de los esfuerzos que han venido haciendo esa institución, el BCIE y la Sieca por abrir "mayores espacios para la participación de la gente, que conozcan y profundicen más sobre los múltiples beneficios de la integración”.

"Ahora con esta nueva edición ponemos un especial énfasis a las perspectivas del proceso de integración de cara al año 2021, con el Bicentenario de la Independencia y los 30 años del Sica, ambas fechas constituyen un hito especial en la historia de la región y que, sin lugar a duda, merece una adecuada reflexión en este punto", enfatizó Cerezo.

Por su parte, el secretario general de la Sieca, Melvin Redondo, aseguró que el concurso constituye "un espacio único" en Centroamérica que brinda oportunidades efectivas a estudiantes, académicos y profesionales para "pensar estratégicamente sobre la integración centroamericana y además realizar importantes aportes teóricos y aplicados en la materia".

"Desde la Sieca reconocemos que con esta nueva convocatoria se contribuirá a la gestión de ideas innovadoras ante los desafíos del desarrollo de la región. Estamos seguros que con estos nuevos aportes académicos tendremos mejores elementos para la comprensión del futuro que le depara a la región", destacó Redondo.

El concurso premiará a cinco ganadores, quienes tendrán hasta el 30 de septiembre para enviar sus investigaciones.

El primer lugar recibirá 7.500 dólares, el segundo (5.000 dólares), tercero (3.000 dólares), mientras que el cuarto ganador obtendrá un premio de 2.500 dólares y el quinto, de 2.000 dólares.

En caso de coautoría, el premio será dividido y entregado a cada coautor en partes iguales.