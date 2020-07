El Atlético, a 7 puntos (o menos) de la meta

El centrocampista del Atlético de Madrid Koke (i) celebra su gol, tercero del equipo ante el Real Mallorca, durante el encuentro correspondiente a la jornada 34 de primera división que disputaron anoche en el estadio Wanda Metropolitano, en Madrid. EFE/JuanJo Martín.

Madrid, 4 jul (EFE).- Las cinco victorias en las últimas seis jornadas, la más reciente el 3-0 de este viernes al Mallorca, mantienen lanzado al Atlético de Madrid hacia la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada; un objetivo prioritario que será suyo con siete puntos de los doce en disputa sin depender de nadie más que de él mismo, entre su ventaja actual y las combinaciones de marcadores y enfrentamientos directos que quedan para el cierre de la Liga.

Su reafirmación en la tercera posición es indudable, tanto como su puesta en escena en la reanudación de LaLiga Santander: cinco triunfos y dos empates en siete jornadas, con 15 goles a favor y cuatro en contra, aparte de haber dejado su portería a cero en cuatro de los siete compromisos: empató con el Athletic (1-1) y el Barcelona (2-2), ambos fuera, y venció al resto, con un 0-5 al Osasuna, un 1-0 al Valladolid, un 0-1 al Levante, un 2-1 al Alavés y un 3-0 al Mallorca. El resultado, 17 de 21 puntos. Y 62 en el global de las 34 jornadas disputadas.

Su rendimiento está muy por encima en regularidad, contundencia, determinación y presión de su semestre anterior. También en producción. Antes del parón por el covid-19 sumaba 45 puntos en 27 encuentros; es decir, una media de 1,66 por jornada o un 55 por ciento de los puntos disputados (45 de 81). Después, ha logrado 17 puntos en 7 choques, que suponen una media de 2,42 puntos o haber ganado el 80 por ciento de los puntos.

La diferencia es evidente entre el Atlético de antes, cuando iba sexto en la tabla, al actual, cuando es tercero. Ha enfilado su pase a la Liga de Campeones hasta tal punto que ha multiplicado su margen de error hasta los cinco puntos. De los doce que quedan necesita siete para sellar su clasificación para la máxima competición europea de la temporada que viene, aunque incluso podría bastarle con menos si el Villarreal no gana todo.

Con ese registro, la cuarta posición sería una certeza irrebatible, entre los enfrentamientos directos que le restan a sus rivales directos (el Villarreal debe medirse al Getafe y a la Real Sociedad y el Sevilla al conjunto donostiarra, con lo cual los dos contendientes no pueden sumar los tres puntos a la vez) y la renta que tiene ahora el Atlético, a la espera del desarrollo de la jornada dominical para cada uno de sus perseguidores más inmediatos, que podría incluso reducir la exigencia de puntos de aquí al final de la campaña del equipo.

El Atlético es tercero con 62 puntos y un partido más; el Sevilla, que recibe al Eibar, es cuarto con 57 (a 5 del bloque de Diego Simeone); el Villarreal, que juega en su casa contra el Barcelona, es quinto con 54 (a 8); el Getafe, que visita al Osasuna, es sexto con 52 (a 10); y la Real Sociedad, que se mide al Levante en La Nucía, es séptima con 50, a 12 del conjunto rojiblanco con 15 por jugarse para él.

CELTA, BETIS, GETAFE Y REAL SOCIEDAD PARA TERMINAR LA LIGA

Dos victorias y un empate, o menos, necesita entonces el Atlético para cerrar su acceso a la Liga de Campeones. La seguridad de la tercera plaza exige más: 10 puntos para no depender de nadie. Su calendario le dirigirá el próximo martes a Balaídos, el sábado siguiente recibirá al Betis, después visitará el Getafe y en la última cita jugará en el estadio Wanda Metropolitano contra la Real Sociedad. Antes aparentaba una finalísima por la Champions, hoy incluso le podría sobrar al Atlético si hace los deberes antes de ese duelo.

"Quedan cuatro partidos muy importantes con equipos que van a competir hasta el final, para llegar a los lugares importantes que te dan la Champions o la Liga Europa. Y competiremos como lo hacemos siempre", advierte Diego Simeone, el entrenador del Atlético, cuyo equipo tendrá un día más entre partidos a lo que se había acostumbrado desde la reanudación del campeonato, con dos días entre medias. Ahora habrá tres: este sábado con día de descanso, el domingo y el lunes, antes de enfrentarse el martes al Celta en Balaídos. Igualmente, miércoles, jueves y viernes antes de recibir el sábado que viene al Betis.

Simeone ha hecho rotaciones constantes hasta ahora: cuatro cambios en el once ante Osasuna, siete contra el Valladolid, ocho ante el Levante, cinco ante Alavés y Barcelona y seis este viernes contra el Mallorca, por ese orden. "Ahora tenemos un poco de margen, van a estar cada cuatro días los próximos dos partidos y trabajaremos en tener más continuidad, porque hay más tiempo y los futbolistas ya han empezado en esta etapa de volver a empezar y ahí nos moveremos con los que pensemos que pueden darle cosas buenas al equipo", expuso tras el 3-0 al Mallorca, deslizando quizá que ya no habrá tantas variaciones.

"Si no hubiéramos rotado, hubiese sido casi imposible", explicó Simeone sobre la secuencia tan seguida de encuentros hasta la fecha desde la reanudación del campeonato. Desde el pasado 14 de junio hasta hoy, día 4 de julio, el Atlético ha disputado siete duelos en 20 días.

También ha sido clave la amplitud a los cinco cambios en el rendimiento del Atlético, con la profundidad de plantilla que tiene. "Ojalá fuera toda la vida que tienes cinco cambios para entrar, porque los del banquillo están enchufados todos. Va a ser un factor importante si lo sabemos manejar. Cuanto más frescos estamos, al final somos el Atlético de Madrid", opinó Álvaro Morata, doble goleador en el triunfo por 3-0 del viernes contra el Mallorca.

A VIGO SIN DIEGO COSTA

El Atlético tiene jornada de descanso este sábado. El martes aguarda el Celta en Balaídos, donde viajará sin Diego Costa, que cumplirá un encuentro de sanción por ciclo de cinco tarjetas amarillas. Ha alternado titularidades con Álvaro Morata, pero el hispano brasileño ha sido elegido más veces para el once, cuatro a tres, que su compañero. En Vigo repetirá Morata en punta.

Diego Costa, por sanción, y Sime Vrsaljko, por lesión y por octavo encuentro consecutivo, son las únicas dos bajas a día de hoy para el choque en Vigo, donde, al contrario que la sensación que ha transmitido en un par de ocasiones, con dos derrotas por 2-0 con una imagen decepcionante, casi siempre ha sido un equipo solvente en ese estadio en la era Simeone: ha ganado allí en cinco de sus ocho visitas.

Hay dos dudas también para esa cita, las dos en el centro de la defensa: Felipe Monteiro y Mario Hermoso. Los dos, con unas ligeras molestias, según explicó el club, se quedaron fuera de la convocatoria contra el Mallorca "por precaución". En principio, ambos deberían estar ya a disposición de Simeone para Balaídos. La clasificación para la Champions espera. Necesita siete puntos (o menos) para alcanzarla.

Iñaki Dufour