Dylan Teuns afirma su compromiso con Landa en el Tour de Francia

Madrid, 4 jul (EFE).- El ciclista belga Dylan Teuns subraya que su trabajo en el Tour de Francia consistirá en apoyar al líder del Bahrain McLaren, el español Mikel Landa, aun cuando asegura que su estatus dentro del equipo "ha crecido enormemente".

"El equipo es muy ambicioso con Landa y vamos a ayudarle. Tal vez yo tenga libertad aquí o allá, pero el objetivo inicial es trabajar a su servicio porque tenemos un equipo muy fuerte con Wout Poels, Damiano Caruso y Pello Bilbao", declaró Teuns al diario belga Het Laatste Nieuws.

El equipo Bahrain McLaren aún no ha hecho oficial el ocho que llevará a Tour de Francia para disputar el podio a la formación favorita, el Team Ineos del colombiano Egan Bernal -ganador de la última edición) y del británico Chris Froome, cuatro veces ganador de la ronda francesa.

Teuns se declara "satisfecho" en su papel de gregario de lujo para Mikel Landa, aunque confía en luchar, algún día, por la general de una gran vuelta por etapas.

Considera que su victoria del año pasado en la sexta jornada, con final en La Planche des Belles Filles, ha supuesto un punto de inflexión en su carrera deportiva

"Mi estatus dentro del equipo ha crecido enormemente, y también entre los seguidores. Me doy cuenta de que algo ha cambiado, soy más reconocido y gente que normalmente no lo hacía, ahora me sigue el Tour", comentó Teuns.

Por el momento sus planes consisten en permanecer en el equipo, aunque ha recibido ofertas de otras formaciones para cuando acabe su contrato, a finales de la presente temporada. "Me siento muy bien aquí, así que seguir es mi primera opción. No voy a dar nombres (de los que han tratado de ficharlo) pero el interés existe".