David y Victoria Beckham celebran 21 años de amor

MADRID, 4 (CHANCE)



No hay nada más bonito que estar enamorado, sobre todo si tienes pareja y los años no han pasado factura en la relación. Este 4 de julio es el aniversario de boda de uno de los matrimonios internacionales más mediáticos, y por qué no decirlo, nuestro favorito. David y Victoria Beckham celebran su 21 aniversario de bodas en un año en el que ha habido de todo, pero sobre todo rumores de distanciamiento entre ambos.



Aunque ya se ha encargado David Beckham de desmentirlo públicamente, la pareja sigue estando igual de enamorada que el primer día. Son cuatro los hijos que tiene el matrimonio, Romeo, Brooklyn, Harper y Cruz, fruto del amor que cosecharon hace ya 21 años.



Fue en el estadio Old Trafford donde se conocieron por primera vez. Él estaba jugando un partido de fútbol, cuando por aquel entonces estaba en el Manchester United, mientras que ella, una joven cantante de las Spice Girl, le enamoró. Desde entonces, su amor se selló hasta nuestros días, se juraron amor eterno y lo cierto es que no pueden estar más felices los dos ¡Viva el amor!