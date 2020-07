Croacia vota mañana unas legislativas en medio de un repunte de la COVID-19

El primer ministro croata, Andrej Plenkovic. EFE/EPA/DIMITRIS TOSIDIS/Archivo

Zagreb, 4 jul (EFE).- Con un reñido empate en las encuestas entre los conservadores en el Gobierno y la oposición progresista, el repunte de la pandemia de la COVID-19 en Croacia puede ser un factor que incline la victoria a derecha o izquierda en las elecciones que se celebran este domingo.

Unos 3,85 millones de croatas eligen 151 diputados del Parlamento y decidirán la victoria entre la conservadora Unión Democrática Croata (HDZ) del primer ministro Andrej Plenkovic, y la plataforma de centroizquierda "Restart", encabezada por el líder socialdemócrata Davor Bernardic.

El viernes, antes de que a medianoche entrara en vigor la jornada de reflexión, hubo 96 nuevos contagiados y dos fallecidos en 24 horas, los peores datos hasta ahora en el país balcánico.

A pesar de ello, en comparación con otros países, Croacia no ha resultado tan afectada por la epidemia, ya que hasta ahora hubo 3.008 contagiados y 112 fallecidos.

VOTO DE CONTAGIADOS

Las circunstancias extraordinarias causadas por la pandemia también han generado un debate y un litigio legal para defender el derecho al voto de las personas contagiadas.

La Comisión electoral estatal (DIP) se vio obligada a cambiar ayer las reglas después de que el Tribunal Constitucional considerará ilegal su decisión de no permitir la participación de los enfermos del COVID-19 en los comicios.

Ahora, los contagiados con el SARS-CoV-2 podrán ejercer su derecho en las elecciones a través de una "persona de confianza" a la que autorice para votar en su nombre.

EMPATE ELECTORAL

Los analistas coinciden en que los resultados de las elecciones serán muy ajustados y que las negociaciones postelectorales sobre la formación del gobierno van a ser muy difíciles.

Según las últimas encuesta de la televisión "Nova", HDZ ganaría con 52 escaños y Restart sumaría 51, mientras que en sondeos anteriores se daba una ventaja a la plataforma progresista.

La HDZ tiene de todas formas más potencial para formar una coalición postelectoral con el bloque ultranacionalista Movimiento Patriótico (DP) y posiblemente con el derechista Most (Puente).

Según las proyecciones citadas, DP lograría 18 escaños, Most 9, mientras la nueva formación de izquierda verde "Mozemo" (Podemos) se haría con 6 mandatos.

LOS CONSERVADORES PROMETEN SEGURIDAD...

Los conservadores en el poder decidieron en mayo convocar las elecciones para este domingo tras anunciar que se había controlado la pandemia "gracias a su buena gestión", y su lema de campaña es "Una Croacia segura".

"Hemos mostrado que sabemos dirigir Croacia incluso en los tiempos más difíciles. Solo tal liderazgo puede garantizar una rápida recuperación económica", asegura Plenkovic en un mensaje electoral.

Según previsiones de la Comisión Europea, la recesión económica en Croacia será del 9,1% en 2020, como consecuencia de la crisis causada por la epidemia.

Los logros económicos que HDZ destaca resultan débiles si se comparan con otros países de la región, ya que, en el período 2016-2019 el PIB croata acumuló un crecimiento del 9 %, mientras el de Rumanía aumentó el 16,5% y el de Eslovenia, un 12%.

También varios escándalos de corrupción han salpicado la imagen del Gobierno, hasta el punto de que en el Eurobarometro de junio, Croacia es el primer país de la UE según el porcentaje de ciudadanos que consideran que en su país la corrupción es extendida, un 97%.

Plenkovic tuvo que destituir a una decena de sus ministros en los últimos cuatro años debido a escándalos o sospechas de corrupción.

Y LOS SOCIALDEMÓCRATAS CAMBIO

"La elección es sencilla: o la corrupción, el pillaje y el fascismo (...) o la coalición Restart para un nuevo comienzo sin corrupción, injusticias y discriminación", resume su posición en un mensaje electoral la plataforma de centroizquierda.

Su líder Davor Bernardic, físico de 40 años al que se le achaca falta de experiencia y carisma, no ha logrado movilizar en su favor a un electorado descontento con el gobierno actual.

EL FACTOR ULTRANACIONALISTA

La mención al fascismo en el mensaje electoral se refiere en especial a las simpatías del ultra DP -probable futuro socio de los conservador si quieren seguir gobernando- con los "ustasha", el movimiento croata filonazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El lema del DP, que reúne a una decena de partidos de ultraderecha, es "Quiero lo mío". Su condición número uno para pactar un gobierno con la HDZ es que en la coalición no entre el partido de la minoría serbia de Croacia, el SDSS de Milorad Pupovac.

Parodiando los ataques ultranacionalistas contra Pupovac, esa formación recurrió al humor en un vídeo electoral titulado "Pupi es culpable de todo", en que a ese profesor universitario se le culpa de las cosas más ridículas, entre otras de conspirar a favor de una segunda ola de la COVID-19 en Croacia.

En Croacia un 4,5 % de la población pertenece a la minoría Serbia, que ha venido denunciando un aumento del discurso de odio contra ellos por parte de los sectores ultras.

La votación comenzará mañana a las 07.00 horas local (05.00 GMT) hasta las 19.00 (17.00 GMT), mientras los primeros resultados a pie de urna se esperan con el cierre de los colegios electorales.

Los primeros resultados oficiales se esperan a partir de las 21.00 (19.00 GMT).

Vesna Bernardic