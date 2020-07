Coronavirus.- Tokio sigue la curva ascendente de su repunte de contagios con 131 nuevos casos

26/06/2020 26 June 2020, Japan, Tokyo: Tokyo Governor Yuriko Koike speaks during her regular press conference at the Tokyo Metropolitan Government building on Coronavirus updates. Photo: Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire/dp / DPA



La capital de Japón, Tokio, ha registrado este sábado otros 131 nuevos casos de coronavirus, otro incremento desde el inicio del nuevo repunte de contagios descubierto tras el levantamiento a finales de mayo del estado de emergencia.



Se trata del tercer día consecutivo que la capital japonesa supera los 100 contagios, según el balance oficial publicado por la cadena estatal NHK .



El jueves, la capital alcanzó los 107 casos, rebasando el centenar por vez primera desde el 2 de mayo, y el viernes la cifra de nuevos contagios llegó hasta los 124.



Las autoridades han subrayado que no hay planes, de momento, ni para cerrar de nuevo los negocios o declarar otra vez el estado de emergencia dado que los contagios están alcanzando a la gente más joven, que corre menos peligro de hospitalización.



Sin embargo, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, ha pedido este sábado a los residentes de la capital que eviten viajes innecesarios y no urgentes fuera de la ciudad.



"El número de personas con resultados positivos está aumentando en otras prefecturas", ha recordado Koike. "Solicitamos su cooperación para evitar que las infecciones se expandan evitando viajar a otras prefecturas en desplazamientos que no sean ni urgentes ni necesarias", ha remachado.



Japón ha confirmado ya 19.068 casos en todo el país, de ellos 6.523 en Tokio, y 976 muertos, de ellos 325 en la capital.