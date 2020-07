Coronavirus.- Reino Unido suma 67 muertos más por coronavirus en 24 horas en el día que reabre pubs y peluquerías

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Las autoridades británicas han infromado de 67 muertos por coronavirus contabilizados en las últimas 24 horas, con lo que en total el país suma 44.198 decesos precisamente en la jornada en la que Inglaterra ha reabierto los pubs y las peluquerías.



Además el boletín incluye 284.900 positivos por coronavirus desde que comenzó la epidemia, una cifra que no incluye los casos asintomáticos, por lo que incluso desde las autoridades reconocen que la cifra real de casos es mucho mayor.



Mientras, los pubs, los cines, las peluquerías y otros establecimientos considerados de alto riesgo han podido reabrir este sábado. Sin embargo, según la Asociación de Industrias Nocturnas, tres de cada diez negocios no van a reabrir este fin de semana.



Además el tráfico de trenes en todo Reino Unido aumentará desde el domingo y subirá del 70 al 85 por ciento del tráfico anterior a la pandemia.



Mientras, la ciudad de Leicester continúa cerrada y por tanto no reabrirá pubs ni restaurantes tras el brote de coronavirus detectado la semana pasada.