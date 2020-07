Coronavirus.- Merkel agradece a los mayores de 65 años la perseverancia exhibida durante la pandemia

03/07/2020 dpatop - 03 July 2020, Berlin: German Chancellor Angela Merkel takes off her face mask before delivering a speech at the German Bundesrat on the objectives of Germany's EU Council Presidency. Photo: Wolfgang Kumm/dpa POLITICA INTERNACIONAL Wolfgang Kumm/dpa



BERLÍN, 4 (DPA/EP)



La canciller alemana, Angela Merkel, ha dedicado su mensaje semanal de este sábado a los ciudadanos mayores de 65 años del país, a quienes ha agradecido la perseverancia demostrada durante la pandemia de coronavirus, dada su vulnerabilidad especial ante el virus.



"Sé que para ustedes, la vida cotidiana, que a menudo es difícil y solitaria , se ha vuelto todavía más difícil y solitaria", ha explicado la canciller. "Pero, a pesar de todas estas dificultades, no he encontrado ira en muchas personas mayores, sino comprensión hacia nuestra política de restricciones de contactos, necesarias para evitar los contagios. Por eso, se lo agradezco mucho", ha agregado.



Merkel se ha referido, entre otras cosas, a las numerosas iniciativas de reciente creación en las que la gente joven ayuda a los mayores, por ejemplo, haciendo recados y compras o ayudándoles para facilitarles la vida cotidiana.



"Me encantaría que estas iniciativas se mantuvieran durante mucho tiempo. La necesidad de tal apoyo entre generaciones seguirá estando ahí cuando, algún día, ya no tengamos que temer al virus", ha recalcado la mandataria.



Mientras tanto, el número de los casos confirmados de coronavirus en Alemania ha superado este sábado los 196.000 tras 422 nuevos contagios a los que se suman siete nuevos fallecimientos que sitúan el total de decesos en 9.010 personas.



En total, 196.096 personas han contraído el virus en todo el país desde la declaración de la pandemia, según el nuevo balance del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana responsable del control y el seguimiento de enfermedades infecciosas.



El balance constata que unas 181.300 personas se han recuperado de la enfermedad, tras 400 nuevas altas en las últimas horas.