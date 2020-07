Coronavirus.-La Justicia francesa abrirá una investigación contra Philippe por la gestión de la pandemia del coronavirus

25/05/2020 25 May 2020, France, Paris: French Prime Minister Edouard Philippe arrives at the Ministry of Health on this first day of the Segur de la Sante meeting cycle on the future of the hospital and the salary increases of caregivers. Photo: Julien Mattia/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa POLITICA INTERNACIONAL Julien Mattia/Le Pictorium Agenc / DPA



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Tribunal de Justicia de la República (CJR, por sus siglas en francés) de Francia abrirá una investigación contra el ya ex primer ministro Edouard Phillipe y los ex ministros de Salud Olivier Véran y Agnes Buzyn por su gestión de la pandemia del coronavirus.



El CJR ha recibido un total de 90 quejas procedentes de individuos, médicos, asociaciones o reclusos franceses desde mediados de marzo. Van desde "poner en peligro la vida de otros" hasta "homicidio involuntario" o "no ayudar a una persona en peligro".



De ellas, según informaciones de 'Le Monde', el tribunal ha examinado 53 y ha encontrado admisibles nueve por lo que el fiscal general del Tribunal de Casación de Francia, François Molins, que dirigirá las investigaciones, debe iniciar ahora una comisión a este respecto. Por el contrario, 34 han sido declaradas como inadmisibles.



Las nueve quejas aceptadas por el CJR, el único organismo facultado para juzgar a los miembros del Gobierno por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones, se han agrupado bajo la acusación única de "no luchar contra un desastre".



Buzyn se mantuvo hasta mediados de febrero como ministra de Salud francesa. Por su parte, Philippe y Véran formaban parte del Gobierno que ha renunciado en bloque este mismo viernes.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha nombrado como nuevo primer ministro a Jean Castex, responsable de gestionar el levantamiento progresivo de las restricciones adoptadas para hacer frente a la pandemia de coronavirus en el país.