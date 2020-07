Coronavirus.- Hillary Clinton critica la gestión de la pandemia de Trump: "Yo podría haber hecho un trabajo mejor"

25/02/2020 25 February 2020, Berlin: Former US Secretary of State Hillary Clinton attends a presser at the 70th Berlinale International Film Festival, held until 01 March. Photo: Jörg Carstensen/dpa POLITICA INTERNACIONAL Jörg Carstensen/dpa



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La excandidata presidencial estadounidense Hillary Clinton ha criticado este viernes la gestión que el actual mandatario del país norteamericano, Donald Trump, ha llevado a cabo durante la pandemia del coronavirus, asegurando que ella, como presidenta, "podría haber hecho un trabajo mejor".



"Nosotros seguro que habríamos hecho un trabajo mejor salvando vidas, modelando un comportamiento mejor y más responsable", ha indicado Clinton en una entrevista a un podcast recogida por la cadena de televisión CNN.



"No creo que necesariamente hubiéramos tenido un asalto económico tan profundo a los medios de vida y al empleo como el que tenemos. Así que sé que habría hecho un trabajo mejor", ha zanjado, al tiempo que ha reconocido que le resulta "frustrante estar al margen en una pandemia".



En este sentido, Clinton ha valorado que Trump es un "vengativo ajustador de cuentas" y ha sugerido que Estados Unidos esá experimentando lo que significa tener un presidente que no está preparado para desempeñar el cargo que ostenta.



"En el fondo, sabe que los rusos le ayudaron, a pesar de sus increíbles esfuerzos por negarlo. Sabe que Wikileaks le ayudó. Él entiende todo eso", ha asegurado. "Es un vengativo ajustador de cuentas y no quiere que la legitimidad de su elección sea cuestionada, aunque la historia seguirá cuestionándola", ha remachado la también exsecretaria de Estado.



Estados Unidos es el país del mundo más afectado por la pandemia del coronavirus, con más de 2,7 millones de casos y casi 130.000 muertes, y vive actualmente un aumento de diagnósticos significativo en la mayoría de los estados, en el marco de la reapertura económica.



Desde el principio de la crisis de la COVID-19, Trump ha mostrado su inclinación a no detener la actividad productiva en el país norteamericano y, después, a reabrir lo antes posible, en confrontación con lo que expertos recomendaron.