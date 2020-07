China.- Eurodiputado alemán pide a Alemania seguir el ejemplo de Canadá y suspender el acuerdo extradición con Hong Kong

01/07/2020 01 July 2020, China, Hong Kong: Demonstrators gesture during a demonstration against the national security law on the 23rd anniversary of the establishment of the Hong Kong Special Administrative Region in Hong Kong. Beijing has approved a national security law for Hong Kong, targeting secession, subversion, terrorism and collusion with foreign forces, a move that has prompted criticism from foreign governments. Photo: Keith Tsuji/ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Keith Tsuji/ZUMA Wire/dpa



BERLÍN, 5 (DPA/EP)



El eurodiputado verde Reinhard Bütikofer ha pedido este sábado al Gobierno alemán suspender el acuerdo de extradición con Hong Kong, como ya hizo Canadá, por la nueva ley de seguridad nacional china.



"En un momento en que un régimen totalitario está oprimiendo una sociedad (...) bendecida con derechos civiles y libertades personales, no podemos extraditar gente allí", ha considerado Bütikofer durante una entrevista con NDR Info.



En este sentido, el eurodiputado, que encabeza la delegación sobre China en el Parlamento Europeo, ha acusado a la canciller alemana, Angela Merkel, de no pronunciarse lo suficiente sobre los acontecimientos en China.



"A la señora Merkel le gusta hablar de confianza frente a China. Pero la confianza debe basarse en hechos. Y la China de Xi Jinping solo se atiene a los contratos cuando le conviene, por lo visto", ha detallado.



"Desafortunadamente no estamos todos de acuerdo en Europa hasta ahora", ha agregado Bütikofer. Así, ha hecho un llamamiento a la Unión Europea (UE) para que ofrezca un "refugio seguro" a los hongkoneses.



"Hay dos cuestiones en juego aquí. Una: qué será de las libertades de los hongkoneses. Y la segunda: ¿se puede confiar en esta China?", ha apuntado.



La nueva Ley de Seguridad Nacional implica que el Gobierno de Pekín ejercerá su jurisdicción sobre casos "complicados" de Hong Kong, como los relacionados con injerencias extranjeras, cuando las autoridades locales no puedan hacer cumplir la ley o cuando la seguridad nacional del territorio esté bajo amenazas "graves o realistas".



La norma enumera cuatro categorías de delitos: secesión, subversión, terrorismo y colusión con un país extranjero o elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional. La pena máxima para cada delito es la cadena perpetua aunque la sentencia sugerida para algunos delitos menores es de tres años de prisión.