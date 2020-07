Canadá.- Abren una investigación contra Trudeau por conflicto de intereses

14/02/2020 El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau POLITICA INTERNACIONAL Tobias Hase/dpa



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El comisario de Ética y Conflictos de Intereses de Canadá, Mario Dion, ha abierto una investigación contra el primer ministro, Justin Trudeau, después de que el Gobierno encargara a la ONG WE Charity --vinculada a la familia de Trudeau-- la gestión de un programa de becas de verano para estudiantes por 900 millones de dólares canadienses (unos 590 millones de euros).



Trudeau y su madre, Margaret, han participado en varios actos WE Day y la esposa del primer ministro, Sophie Grégoire Trudeau, presenta un podcast de la ONG, WE Well-being, informa la televisión pública canadiense CBC.



En respuesta, la ONG ha publicado un comunicado en el que recuerda que ningún miembro de la familia Trudeau ha recibido pagos por su participación en estos actos. Solo Grégoire Trudeau ha cobrado por los gastos de viaje como voluntaria de la organización.



Este viernes WE Charity y el Gobierno canadiense anunciaban el final de su colaboración.



Dion ha iniciado la investigación tras sendas denuncias de dos diputados, Michael Barrett y Charlie Angus, que pedían a Dion examinar la conducta del primer ministro con respecto a este contrato. En respuesta, Dion ha anunciado una investigación por la sección 6.1 de la ley de ética que prohíbe que los cargos políticos beneficien a sus intereses privados. También está siendo investigado por supuesto trato preferencial y por no evitar un conflicto de intereses.



El programa beca a los estudiantes para acceder a cursos universitarios en función del número de horas de voluntariado que dediquen durante el verano.