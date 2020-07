Brasil rebasa 1,5 millones de casos y Bolsonaro veta uso de mascarillas

Actualiza con nuevos balances EEUU, Brasil, tuit Trump, cambio de firma y de origen ///Washington, 4 Jul 2020 (AFP) - Otro récord de contagios diarios de covid-19 en Estados Unidos ensombreció la víspera de la celebración del Día de la Independencia, en momentos en que varios estados han frenado el levantamiento de restricciones, a contramano de la flexibilización en los países europeos.Mientras la pandemia continúa su expansión en América, Estados Unidos registró 57.683 casos en 24 horas, en su tercer día consecutivo con una cifra sin precedentes.Con un total de 2.793.022 infecciones, se espera que el país más afectado del mundo supere los tres millones la semana próxima, dados los fuertes brotes en el sur y el oeste. Las muertes, en tanto, subieron a 129.405.La Organización Mundial de la Salud (OMS) urgió el viernes a los países afectados actualmente por la pandemia a "despertar" y luchar contra el virus porque las "cifras no mienten".Mientras tanto, haciendo oídos sordos a las críticas, el presidente Donald Trump se dirigió este viernes al Monte Rushmore para una noche de fuegos artificiales con miles de personas, esperanzado de despertar un sentimiento de unidad en un país dividido. En un tuit el jueves por la noche, el mandatario atribuyó el aumento de casos a que las pruebas de detección del coronavirus en Estados Unidos son "muchas más y mejores que en cualquier otro país". Además, agregó que "aún mejores noticias son que la muerte y la tasa de mortalidad están bajando".Al menos 14 estados atraviesan su peor semana desde el inicio de la pandemia, según el Washington Post. - Flexibilización, pese al avance - El virus que se expandió por casi todos los países desde que surgió en China a fines del año pasado ha contagiado a al menos 11 millones de personas y matado a unos 525.000, según un balance de AFP en base a fuentes oficiales.Los contagios se han acelerado también en América Latina y el Caribe, que superó con 2,8 millones por primera vez a Europa, que acumuló 2,6 millones de casos. En número de fallecidos, Europa sigue siendo en cambio la región del mundo más afectada, con casi 200.000 víctimas, contra más de 124.000 en América Latina. "Ya es hora de que los países miren las cifras. Por favor, no ignoren lo que les dicen los números", dijo en una conferencia de prensa en Ginebra el jefe de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan.En Latinoamérica, preocupa especialmente Brasil, epicentro regional con 1.539.081 contagios y 63.174 muertos. México, en tanto, superó con 245.251 infecciones a Italia, uno de los europeos más golpeados, con 241.184.En este contexto, muchos países latinoamericanos avanzan hacia la normalización.Uruguay, la pequeña nación sudamericana elogiada por su exitoso control del virus, prepara el aeropuerto de Montevideo para los primeros vuelos internacionales el domingo y lunes próximos, con testeos a los que arriben.Perú superó el umbral de 10.000 muertos por el virus (295.599 contagios) y tiene los hospitales colapsados, pero el viernes anunció que el 15 de julio reanudará el transporte aéreo entre las provincias que han salido del confinamiento, incluida Lima donde los autobuses transitan repletos de personas con mascarilla.Chile vio la luz por primera vez en cuatro meses con un reporte el viernes de "cifras optimistas". La subsecretaria de Salud, Paula Daza, dijo que hay una reducción en el número de contagiados, en la cantidad de casos activos y número de recuperados. En las últimas 24 horas se registraron 3.548 nuevos contagiados, con lo que el país sumó un total de 288.089 infectados y 6.051 decesos.En Colombia, la justicia ordenó al gobierno de Iván Duque aliviar la orden de encierro para los mayores de 70 años, que tienen más restricciones que el resto de los colombianos durante la pandemia por ser considerados especialmente vulnerables. - Fin de la cuarentena - En Europa, donde la propagación del virus parece controlada, anuncian medidas de flexibilización para intentar salvar la temporada estival, crucial para muchos países.A partir del 10 de julio los viajeros que lleguen a Reino Unido procedentes de 73 países y territorios, entre ellos España pero ninguno de Latinoamérica, estarán exentos de la cuarentena de 14 días impuesta por Londres, informó el viernes el gobierno británico.Entre estos orígenes se encuentran España, Francia, Italia y Alemania. Pero excluyen a Estados Unidos y China continental.España, otro de los países europeos más golpeados, también anunció el viernes que reabrirá sus fronteras con 12 de los 15 países acordados por la Unión Europea, pero no con Argelia, Marruecos y China, mientras estos últimos no permitan la entrada de personas llegadas de España.Con las fronteras cerradas por la pandemia, se ha parado la migración de millones de marroquíes y argelinos residentes en Europa que cada año atraviesan España para vacacionar en sus países.En el plano médico, científicos del mundo siguen inmersos en una carrera para hallar la vacuna, mientras que la Comisión Europea autorizó el viernes provisionalmente el uso del antiviral remdesivir para pacientes, que se ha convertido en el primer remedio autorizado para el tratamiento de la covid-19 en esa zona.bur-es/af/lp/mls/gma -------------------------------------------------------------