Argentino Meza pretende demostrar lo que puede aportar al Monterrey

Maximiliano Meza de Monterrey en acción contra Necaxa, durante un partido correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2019 del fútbol mexicano, en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey (México). EFE/ Miguel Sierra/Archivo

Monterrey (México), 4 jul (EFE) .- El argentino Maximiliano Meza, centrocampista de los Rayados del Monterrey, aseguró este sábado que se ha tomado como un desafío el próximo torneo Apertura.

"Quiero llegar a mis más alto nivel, demostrar en el Monterrey lo que puedo llegar a dar, de estar a disposición en todo momento", dijo en declaraciones difundidas por su equipo.

Meza, de 27 años, arribó a los Rayados como refuerzo para el Clausura 2019 y desde su arribo no se ha podido establecer como un fijo en las alineaciones del uruguayo Diego Alonso y de su sucesor, el argentino Antonio Mohamed.

El medio ofensivo perdió la titularidad en la alineación Mohamed de cara a la fase final del Apertura 2019 en la que el Monterrey ganó su quinto título.

En el cancelado Clausura, Meza no fue convocado en tres de los últimos cuatro partidos y en el último, ante el Guadalajara, disputó tan sólo 25 minutos.

A pesar de ello, se mantiene como el jugador más valioso de la institución del norte de México con un coste de 8,4 millones de dólares, lo mismo que su compañero Carlos Rodríguez, según cifras de la página especializada Transfermarkt.

"Quiero quedar en la historia y eso se consigue logrando objetivos, iré por más, estoy feliz de estar en Rayados", agregó el surgido del Gimnasia y Esgrima La Plata de su país.

El Monterrey inicio esta semana una concentración de dos semanas en sus instalaciones, en las que el técnico Mohamed trabaja con su plantilla a doble y triple sesión.

Meza celebró las medidas sanitarias que la directiva de Rayados adoptó de cara al Apertura 2020 que arranca el 24 de julio.

"Estábamos ansiosos de volver a entrenar, compartir con los compañeros. Estuvimos casi tres meses sin vernos, se extrañaba mucho y ahora estamos disfrutando estos días para volver con todo cuando arranque el torneo", comentó.

Los Rayados ocupaban el último puesto al momento que el Clausura fue suspendido. Pese a ello, habían ganado una liga, una Copa de Campeones de la Concacaf y habían ocupado el tercer lugar en el Mundial de Clubes.

El Monterrey tiene para el próximo curso un plantel en apariencia sólido con el argentino Rogelio Funes Mori, el holandés Vincent Janssen, el mexicano Miguel Layún y el propio Meza.

"No sólo por los jugadores que tenemos, sino también por cómo jugamos, lo hacemos de una forma intensa. Somos difíciles para el rival a la hora de atacar, somos un equipo fuerte", concluyó.