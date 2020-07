2-2. El Granada aleja al Valencia de Europa

El delantero del Valencia, Manu Vallejo (c), tras conseguir el primer gol del equipo valencianista, durante el encuentro correspondiente a la jornada 34 de primera división que han disputado frente al Granada en el Nuevo Estadio Los Cármenes, en la capital nazarí. EFE / Pepe Torres.

Granada, 4 jul (EFE).- El Granada CF y el Valencia CF firmaron un empate insuficiente para ambos en el Estadio Nuevo Los Cármenes, que distancia al equipo andaluz del premio europeo por el que apresuradamente puja también el valenciano, como necesidad y como objetivo prioritario al inicio de temporada.

El Valencia, que en sus cuatro últimas comparecencias sólo ha sumado el punto de este sábado tras perder los tres partidos anteriores, firmó un pobre partido en el que se salvó por su pegada, ya que fue dominado durante casi todo el choque por un notable Granada que buscó el triunfo hasta el final

Carlos Fernández adelantó a los locales de penalti superada la hora de juego, pero el Valencia se sobrepuso al marcador en contra y a su, hasta entonces, pobre partido con los dos goles en los siguientes cinco minutos: de Manu Vallejo y del portugés Gonçalo Guedes. En el tramo final, el Granada firmó el empate definitivo gracias a una falta directa ejecutada por Fede Vico.

La primera media hora fue igualada y estuvo marcada por la dificultad de los dos conjuntos para merodear con peligro el área rival, pese a que en los primeros compases rozó el gol el venezolano Darwin Machís.

El Granada reclamó penalti superada la media hora de juego por mano del francés Eliaquim Mangala tras un disparo de Carlos Fernández que iba directo a portería.

Los locales apretaron en el cuarto de hora previo al descanso y rozaron varias veces el gol, como en un cabezazo de Carlos Fernández que obligó a lucirse al meta holandés Jasper Cillesen y un remate cruzado de Roberto Soldado que no encontró portería por poco.

El Valencia no disparó sobre la meta local en el primer tiempo y sólo creó peligro en una internada del francés Kevin Gameiro en el tiempo añadido cuyo pase atrás cortó el meta portugués Rui Silva.

El guión no varió al inicio del segundo tiempo, con el Granada a punto de marcar de nuevo en un par de claras ocasiones, una en un remate fuera de Carlos Fernández y otro en un rocambolesco saque de esquina que acabó con un cabezazo del portugués Domingos Duarte que repelió el poste.

En pleno aluvión local, Soldado chutó mal cuando estaba en buena posición para marcar, Machís no acertó en el mano a mano ante Cillesen y, en el minuto 61, Carlos Fernández firmó el 1-0 al transformar en gol un penalti cometido sobre él mismo por el francés Francis Coquelin.

La reacción visitante no pudo ser más rápida, ya que menos de dos minutos después empató Manu Vallejo, tras asistencia del ruso Denis Cheryshev, en la primera indecisión de la zaga rojiblanca y el primer disparo che del choque.

El Valencia dio la vuelta al marcador en el minuto 68, tras un saque de esquina, con un gran chut desde fuera del área de Guedes en el primer balón que tocaba en el partido.

El duelo enloqueció con el 1-2, ya que Rui Silva le ganó la partida a Gameiro en un claro mano a mano y, a renglón seguido, Cillesen evitó con un paradón el empate de Soldado.

En el tramo final se volcaron los locales con todo y Soldado volvió a rozar unas tablas que llegaron en el minuto 86 por mediación de Fede Vico en una falta directa en la que se abrió la barrera del Valencia.

.

-- Ficha técnica

2 - Granada CF: Rui Silva; Foulquier, Víctor Díaz (Antonio Puertas, m.71), Germán (Vallejo, m.83), Domingos Duarte, Carlos Neva (Gil Dias, m.83); Yan Eteki (Fede Vico, m.66), Yangel Herrera; Machís, Carlos Fernández y Soldado.

2 - Valencia CF: Cillesen; Wass, Gabriel Paulista, Mangala, Jaume Costa (Guerrero, m.46); Coquelin, Parejo (Kondogbya, m.87), Carlos Soler, Cheryshev (Guedes, m.66); Manu Vallejo (Maxi Gómez, m.66) y Gameiro (Rubén Sobrino, m.81).

Árbitro: Cordero Vega (C. Cántabro). Mostró cartulina amarilla a los locales Foulquier (m.45+1) y Yangel Herrera (m.94), y a los visitantes Guedes (m.91) y Wass (m.96).

Goles: 1-0, (m.61) Carlos Fernández, de penalti. 1-1, (m.63) Manu Vallejo. 1-2, (m.68) Guedes. 2-2 (m.86) Fede Vico.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga Santander disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes a puerta cerrada por la pandemia del coronavirus.